Et køb af en ladcykel i Indre By gik ikke helt som forventet.

I hvert fald hvis man ser det fra sælgers synspunkt.

For en køber blev mistænksom ved salget, fordi cyklen var sat til salg uden batteri.

Det fik en patrulje fra Københavns Politi til at tage med ud for at kigge nærmere på cyklen.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Sælgeren af ladcyklen viste sig at være en 17-årig ung mand, som erkendte, at cyklen ikke tilhørte ham.

»Han bliver nu sigtet for cykeltyveri og cyklen vil nu bliver leveret tilbage til rette ejer,« skriver de.

Københavns Politi opfordrer derfor til, at hvis man vil købe et brugt køretøj, så er det en god idé at tjekke stel- eller registreringsnummer for at se, om den er meldt stjålet.

Derudover er det en god idé at spørge efter købskvittering, ligesom politiet anbefaler, at man betaler med mobilepay, hvis man handler med private på nettet.

Brugere af MobilePay kan nemlig ikke være anonyme.