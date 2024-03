En fjerde mistænkt er nu blevet anholdt i forbindelse med weekendens knivstikkeri i en moské på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter lørdag morgen.

Der er tale om en 15-årig dreng.

Han blev anholdt søndag formiddag, oplyser Københavns Politi i et opslag på X mandag morgen.

»Han er ligeledes sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør i formiddag i Retten på Frederiksberg,« lyder det fra politiet.

I forvejen er tre andre personer blevet anholdt i sagen. Heriblandt to andre teenagedrenge. Endnu en på 15 og en på 17 år. De blev efter grundlovsforhør søndag varetægtsfængslet i ti dage.

I forvejen sad en 61-årig fængslet efter at være blevet fremstillet i de sene aftentimer søndag.

De tre er sigtet for i forening eller efter fælles forståelse at have stukket en 27-årig mand adskillige gange i både hoved, hals og på kroppen og dermed ifølge politiet have forsøgt at dræbe ham.

Alle nægter de sig skyldige i drabsforsøg, men i hvert fald én af de fængslede erkender at have været på gerningsstedet på gerningstidspunktet, som menes at være mellem klokken 04.30 og 04.43 lørdag morgen.

Personer i dna-dragt bliver ført væk af politiet. Foto: Birger Andersen/B.T. Vis mere Personer i dna-dragt bliver ført væk af politiet. Foto: Birger Andersen/B.T.

Politiet modtog anmeldelsen få minutter senere og fandt den 27-årige liggende uden for moskeen. Han blev straks hastet til hospitalet, hvor man efter nogle timer fastslog, at han ikke var i livsfare.

I forbindelse med politiets efterforskning på stedet blev der afsat afspærringer i et stort område. Samtidig anholdt man adskillige personer, som blev ført væk i hvide dna-dragter.

Deres relation til sagen skulle afklares, lød det fra politiet, der løslod langt de fleste efter endt afhøring.

De foreløbige grundlovsforhør er foregået bag lukkede døre efter anmodning fra anklageren, der blandt andet har henvist til, at der var en mulig gerningsmand på fri fod.

Betjente bærer bevisposer væk fra gerningsstedet. Foto: Birger Andersen/B.T. Vis mere Betjente bærer bevisposer væk fra gerningsstedet. Foto: Birger Andersen/B.T.

Derfor har offentligheden ikke fået indblik i politiets efterforskning og de sigtedes forklaringer.

B.T. har dog talt med kilder, der fortæller, at der er gået et forløb forud for overfaldet. Ifølge vidnerne skal den 27-årige flere gange i dagene op til have opsøgt moskeen og opført sig på en måde, der har givet anledning til at tilkalde politiet.

Politiet har for nuværende ikke ønsket at kommentere forløbet.

