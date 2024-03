Adskillige pårørende har søndag formiddag taget plads i det lille dommervagtslokale i Københavns Byret, hvor to teenagedrenge bliver fremstillet i grundlovsforhør.

De er sigtet for i de tidlige morgentimer lørdag i forening med en tredje at have forsøgt at frarøve en 27-årig mand livet ved moskeen på Dortheavej i det københavnske nordvestkvarter.

Ifølge sigtelsen skal offeret adskillige gange være blevet stukket i hoved, hals og krop, hvorved han var tæt på at afgå ved døden.

Overfaldet skal være foregået mellem klokken 04.30 og 04.43 lørdag, og det skal i øvrigt være blevet fanget af videoovervågning.

Betjente bærer bevisposer væk fra gerningsstedet. Foto: Birger Andersen/B.T. Vis mere Betjente bærer bevisposer væk fra gerningsstedet. Foto: Birger Andersen/B.T.

Allerede i de sene aftentimer lørdag blev en 61-årig mand fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet, og søndag er det så de to teenagedrenge på 15 og 17 år, der en efter en tager plads i Dommervagten.

Den første, den 17-årige, gør det via sin forsvarsadvokat Tyge Trier klart, at han erkender at have været på gerningsstedet. Han har dog ikke ifølge sigtelsen ført kniven, og han nægter sig således også skyldig i drabsforsøg.

Talstærkt til stede

Anmeldelsen om overfaldet tikkede ind hos Københavns Politi klokken 04.46, hvorefter man hurtigt rykkede ud og afspærrede et større område omkring moskeen.

Den 27-årige mand blev fundet ikke langt derfra og straks hastet til hospitalet med sine skader.

Personer i dna-dragt bliver ført væk af politiet. Foto: Birger Andersen/B.T. Vis mere Personer i dna-dragt bliver ført væk af politiet. Foto: Birger Andersen/B.T.

I løbet af formiddagen lød meldingen om, at han var uden for livsfare.

I forbindelse med efterforskningen anholdt politiet adskillige personer, der blev ført væk fra moskeen i hvide dna-dragter.

Deres relation til sagen skulle afklares, lød det fra politiet, der efter afhøringer løslod langt størstedelen af dem.

Lukkede døre

På anmodning fra anklageren har dommeren ved søndagens grundlovsforhør besluttet, at retsmødet skal foregå bag lukkede døre. Blandt andet på grund af efterforskningens tidlige stadie og det faktum, at der er en mulig medgerningsmand på fri fod.

Det er derfor uvist, hvad der ligger til grund for politiets mistanke mod de sigtede, og hvad de selv fortæller om sagen.

Ifølge B.T.s oplysninger er der dog gået et forløb forud for knivstikkeriet. Vidner fortæller, at den 27-årige i dagene forinden flere gange skulle have opsøgt moskeen og menneskene i den.

Og at hans opførsel ved flere lejligheder gav anledning til, at man tilkaldte politiet.

B.T. har forholdt vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Lasse Michelsen disse oplysninger, men han kan for nuværende ikke udtale sig et eventuelt forløb forud for knivstikkeriet.

