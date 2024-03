Onsdag morgen var atter hverdag for 650 elever på Hjallerup Skole. Omend alt langt fra er normalt for eleverne.

Det siger Christian Bak om den afsluttede skoledag.

Han er distriktsskoleleder på Hjallerup Skole, hvor den 13-årige pige, som mandag aften blev dræbt, gik.

»Det kan lyde bizart, men i dag har lignet en hverdag mere, end det var tilfældet i går. Men sådan er det jo.«

Blomster og lys tæt på gerningsstedet ved Hjallerup Varmeværk i Nordjylland onsdag den 13. marts 2024. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Vi har haft alle elever på samtlige årgange samlet. Og så har vi holdt tre sessioner, hvor man har talt sammen og fået god råd til at komme videre. Her var forældre også velkomne,« siger Christian Bak.

Han lægger ikke skjul på, at det rystende drab stadig fylder en del.

Og derfor har fokus også været at håndtere skolens elever, så de på bedst mulig vis kan komme videre.

»Med hjælp fra psykologer har vi givet råd om vaner, og hvad man kan gøre: Få etableret en hverdag, gå til fritidsaktiviteter, få søvn og sørg for at spise. Gå en tur, snak med en og lyt til hinanden.«

»Så egentlig meget basale behov. Få dyrket noget andet og få tankerne hen på noget andet. Det handler om at få genetableret en hverdag,« lyder det fra distriktsskoleleder.

Det er også beskeder, som er videregivet til samtlige af elevernes forældre.

Både mundtligt til de, der er mødt op på skolen. Og ellers på skrift.

»Det er vigtigt at holde øje med børnenes adfærdsmønstre over tid. Nogle er kede af det og mærket af det her, og det helt normale reaktioner.«

»Men hvis det ikke ændrer sig – hvis man i højere grad går for sig selv eller isolerer sig mere og mere – så skal vi sætte ind over for det.«

Torsdag har skolen planlagt en mindehøjtidelighed for hele skolen. En begivenhed for at samles og mindes.

Og fredag bliver personalegruppen så samlet, inden de går på weekend.

»Vi skal sige tak for deres indsats. De har virkelig holdt den kørende, og det er vigtigt at se hinanden i øjnene.«

En 17-årig ung mand blev tirsdag varetægtsfængslet sigtet for voldtægt og drab på den 13-årige pige. Han har erkendt sig skyldig i vold med døden til følge.