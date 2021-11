En 19-årig mand er anholdt og sigtet for drabet søndag på en 18-årig mand. Han er dermed den tredje anholdte i sagen.

Den 19-årige har været søgt af politiet siden drabet, og omkring 14.00 mødte han selv op på politigården i Aarhus C, hvor han blev sigtet for drab og røveri.



»Vi har i løbet af mandag og tirsdag søgt intensivt efter den 19-årige, vi har foretaget flere afhøringer og haft kontakt med en række personer i hans netværk, og jeg er tilfreds med, at han nu valgte at melde sig selv,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Der er endnu ikke fastsat et tidspunkt for grundlovsforhøret. Østjyllands Politi melder tidspunktet ud via deres Twitter-profil, så snart det er kendt.

Østjyllands Politi ønsker på nuværende tidspunkt kke at oplyse yderligere om sagen.

Kriminalteknikere på stedet. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Kriminalteknikere på stedet. Foto: presse-fotos.dk

De to i forvejen anholdte i sagen blev mandag varetægtsfængslet i 4 uger frem til 25. november. De er begge 19 år.

De to 19-årige er begge sigtet for i alt tre forhold. Det første forhold omhandler manddrab klokken 21.11 søndag på Ormslevvej i Viby.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen som et 112-opkald søndag aften, og kort efter var flere patruljer og ambulance på stedet.

Der blev herefter ydet førstehjælp, men den 18-åriges liv stod ikke til at redde.

Efterforskningen ledte politiet på sporet af to 19-årige mænd, som i løbet af natten blev anholdt i Aarhus-området.

Andet forhold omhandler forsøg på røveri på den dræbte på samme tidspunkt og sted igen i forening og under forudgående aftale mellem de to og en tredje medgerningsmand og ved brug af kniv, hvor de forsøgte at frarøve ham værdier.

Tredje og sidste forhold omhandler knivloven, hvor de er sigtet for besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder ved på offentlig tilgængeligt sted at have båret og været i besiddelse af kniven.

Politiet til stede med hunde på gerningsstedet. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet til stede med hunde på gerningsstedet. Foto: Presse-fotos.dk

Den ene nægtede sig skyldig i forhold et og tre, men delvist skyldig i forhold to. Han erkendte, at det var forsøg på røveri, men ikke ved brug af kniv. Den anden mand nægtede sig skyldig i alle tre forhold.

Den ene af de 19-årige blev anholdt klokken 01.11 natten til mandag. Den anden 19-årige blev først anholdt klokken 04.07 mandag morgen.

Og de er altså begge nu væretægtsfængslet frem til 25. november.