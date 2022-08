Lyt til artiklen

Foreløbigt forbliver fem af de sigtede i Frank-sagen fængslet. Det står klart efter dagens fristforlængelse med Retten i Randers.

»Der er stadig en påvirkningsrisiko, i og med at der er divergerende forklaringer i forhold til væsentlige dele af sagen,« konstaterede dommeren således ifølge Randers Amtsavis.

Mens fire af de sigtede allerede forud for dagens retsmøde havde indvilget i at lade deres fængslinger forlænge, ville den 39-årige mistænkte kvinde løslades.

Men hendes kamp for frihed var altså forgæves.

Tidslinje 14. juli: Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvinder efter sidst at være blevet set i Nimtofte på Djursland. Det er politiets mistanke, at han omkring klokken 16.30 bliver kvalt på en adresse i samme by.

15. juli: Pårørende slår alarm til politiet.

16. juli: Politiet udsender en efterlysning af ham og hans hvide varebil.

18. juli: Fire personer – to mænd og to kvinder – anholdes og sigtes for at have dræbt den 40-årige. Der er endnu ikke fundet et lig, men den hvide varevogn dukker udbrændt op ved en skovparkeringsplads i Vivild. Samtidig ransager politiet flere adresser på Djursland.

19. juli: De fire personer fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Alle nægter sig skyldig. Tre af dem bliver varetægtsfængslet.

21. juli: Politi og teknikere er talstærkt til stede i et skovområde ved Gassum nær Randers. Her bliver Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig fundet. Desuden bliver to mænd anholdt, men den ene løslades efter afhøring.

22. juli: En 37-årig mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for blandt andet drab og for at have modtaget betaling for at bortskaffe liget. Han nægter sig skyldig, men varetægtsfængsles. En 23-årig mand bliver anholdt, afhørt og løslades.

28. juli: Den 23-årige mand, som tidligere er blevet løsladt efter afhøring, varetægtsfængsles. Han nægter sig også skyldig i drab, men erkender at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade.

Dommeren ved fristforlængelsen har vurderet, at der fortsat er grund til at holde hende indespærret, mens efterforskningen af det formodede drab fortsætter.

I sin begrundelse pegede dommeren på, at der er en nær relation mellem de sigtede, og at der derfor er risiko for, at de på fri fod vil forsøge at hindre efterforskningen.

I alt er seks personer sigtet i sagen. Alle nægter, at de skulle have frarøvet Frank Dan Nørgaard Jørgensen livet.

Netop den 39-årige kvinde har tidligere været i et forhold med den 40-årige, som forsvandt sporløst 14. juli.

Selvom Frank Dan Nørgaard Jørgensens jordiske rester først dukkede op en uge senere, anholdt politiet allerede fire dage efter fire personer – og sigtede dem for drab.

Tre af dem – heriblandt den 39-årige kvinde – blev umiddelbart efter varetægtsfængslet.

Siden har politiet abnholdt to mænd på henholdsvis 23 og 37 år. De er også blevet varetægtfængslet.

Alle er de mistænkt for at have dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen på en adresse i Nimtofte, den dag han forsvandt. Det er politiets mistanke, at han formentlig er blevet kvalt.

Efter det formodede drab blev liget skaffet af vejen og skjult i et skovområde ved Spentrup nær Randers. Her blev det fundet indpakket i plastik.

Samtidig blev Frank Dan Nørgaard Jørgensens bil sat i flammer. Den blev siden fundet udbrændt på en parkeringsplads.

På baggrund heraf er sagens mistænkte også sigtet for usømmelig omgang med lig, ildspåsættelse og bortskaffelse af beviser.

Mens de alle over en bred kam nægter sig skyldige, har den 23-årige mand, der senest er blevet anholdt i sagen, delvist erkendt at have bortskaffet beviser.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

Da han i slutningen af juli blev fremstillet i grundlovsforhør erkendte han nemlig, at han havde fjernet asket og skruet nummerpladen af afdødes hvide varevogn. De fleste af detaljerne fra hans forklaring forbliver dog ukendte for offentligheden.

Ved samtlige retsmøder har anklagemyndigheden fra Østjyllands Politi nemlig begæret dørlukning af hensyn til efterforskningen.

Blandt andet, fordi de sigtede er kommet med modstridende forklaringer.

Også ved tirsdagens retsmøde blev dørene på anklagerens anmodning lukket i en lille halv times tid, førend dommeren afsagde kendelse om at forlænge varetægtsfængslingen af de fem i foreløbigt fire uger.