En bus i den nordsjællandske by Stenløse er fredag aften væltet om på siden.

I den forbindelse skal tre eller fire personer skal være kommet til skade, mens der bliver ydet livreddende førstehjælp på stedet, beskriver Ritzau.

Det kan de gøre, efter de har været i kontakt med Nordsjællands Politi.

Her fortæller vagtchef Henrik Thelin, at de har en idé om, hvorfor ulykken fandt sted.

»Vores hypotese er, at buschaufføren har fået et ildebefindende under kørslen,« siger vagtchefen til nyhedsbureauet.

Nordsjællands Politi beskrev ulykken på X klokken 20.21 fredag aften. De fik meldingen klokken 19.58.

I opslaget fra politiet kan man læse, at ulykken fandt sted i krydset mellem Frederikssundvej og Krogholmvej i Stenløse.

Politiet er derfor på stedet. Og det samme er ambulancepersonale, beskriver Ritzau.

I opslaget på X fra politiet kan man desuden læse, at politiet beder om arbejdsro, da de fortsat arbejder på stedet.

Hele politiets opslag lyder på følgende måde:

»Vi er PT til stede i krydset Frederikssundsvej/Krogholmvej i Stenløse i forbindelse med et færdselsuheld, hvor en bus er væltet. Vi arbejder på stedet, og opfordrer borgerne til at give os arbejdsro.«

B.T. følger sagen.