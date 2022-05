En 92-årig kvinde var fuldstændig gennembanket, da hun 9. juni 2021 blev fundet halvt siddende på gulvet i sit køkken i Lærkeparken i Odense.

Hun havde et stort blåt øje, blødninger ved tindingerne, hudafskrabninger i ansigtet, kvæstningssår på næsen og mærker på arme og ben.

Derudover havde hun flere brud på sit brystben, ligesom flere ribben var brækket.

Næste morgen døde hun af sine kvæstelser.

Kvæstelser, som Retten i Odense mandag dømte kvindens 51-årige svært retarderede søn for at have påført hende.

En enig domsmandsret kendte den 51-årige mand skyldig i at have ydet stump vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod moren, så hun senere var afgået ved døden.

Dommen lød på en anbringelse på en særligt sikret institution for personer med mentale handicap.

Dermed skal den 51-årige bo på institutionen Kofoedsminde, hvor han i forvejen har opholdt sig under sin varetægtsfængsling siden overfaldet 9. juni 2021.

I retten lagde anklageren op til, at den 51-årige, som er født og opvokset i Vietnam, skulle idømmes udvisning, men da det senere kom frem, at han er dansk statsborger, blev dette selvsagt ikke aktuelt.

