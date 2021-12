For lige knap tre år siden blev en ældre mand overfaldet i sit eget hjem under et groft røveri.

Nu ser det ud til, at sagen kan nærme sig en opklaring.

I hvert fald er en 41-årig mand fra Næstved nu blevet sigtet for at have begået det voldsomme røveri, der fandt sted i februar 2019. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Den dag blev en mand på 66 år overfaldet i sit hjem i Nykøbing.

Manden blev derudover bundet under røveriet, hvor det lykkedes gerningsmændene at stikke af med et kontant beløb.

»Selvom der går en rum tid fra gerningstidspunktet, skal en gerningsmand ikke vide sig sikker, og den aktuelle sag viser, at de spor, der bliver sikret på et gerningssted, senere kan kædes sammen med en gerningsmand, som nu skal stå til ansvar for sine handlinger,« fortæller vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

For det var netop en dna-prøve, der skabte forbindelsen mellem den nu anholdte 41-årige mand og den knap tre år gamle sag, oplyser politiet.

Den 41-årige mand sidder i forvejen varetægtsfængslet for en anden sag om grov kriminalitet, og i den forbindelse blev der rent rutinemæssigt taget både fingeraftryk og en dna-prøve af ham.

Dna-prøven viste sig efterfølgende at stemme overens med nogle af de kriminaltekniske spor, der var blevet fundet efter røveriet i Nykøbing.

Idet den sigtede mand allerede i forvejen sidder varetægtsfængslet, vil han ikke blive fremstillet i et nyt grundlovsforhør. I stedet vil røverisagen blive behandlet sammen med den anden sag.

Politiet oplyser, at man mener, der fortsat kan være en eller flere medgerningsmænd på fri fod i røverisagen.