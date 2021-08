Det er ikke alle, der kan dy sig fra at komme en pakke koteletter eller et par jeans ind under jakken og så gå ud af butikken uden at betale. Og særligt ét københavnsk område er hårdt ramt af mennesker med lange fingre.

Det er 2300 Københavns S, hvor der sidste år var hele 699 butikstyverier. Det skriver TV 2 Lorry.

Ifølge Henrik Lundgaard Sedenmark, der sidder i styregruppen ved Crimestat, der har lavet opgørelsen, og også er chefkonsulent i Dansk Erhverv, skyldes de mange tyverier, at der i København S er helt særlige indkøbsmuligheder.

Nemlig storcentre. For i bydelen ligger både Field's og Amager Centret.

Disse varer bliver oftest stjålet Her er top ti over de varer, der oftest er blevt stjålet i 2020: 1. Personlig pleje (13,8%) 2. Kolonial (10,5%) 3. Køl og frost (10,5%) 4. Slik (9,7 %) 5. Øl og sodavand (9,0%) 6. Tekstil (8,4%) 7. Øvrigt (7,9%) som for eksempel penge, bæreposer og legetøj 8. Slagter og bager (5,1%) 9. Vin og spiritus (4,9%) 10. Frugt, grønt og blomster (4,6%) Foto: Dansk Erhverv/Crimestat

»Det er et stort område med mange butikker, og derfor er antallet af butikstyverier også større. Vores statistik dækker over butikstyverier, hvor tyvene typisk er blevet taget eller på anden måde opdaget,« siger HenrikLundgaard Sedenmark til TV 2 Lorry.

Han fortæller videre, at der bliver taget særligt mange tyve i Field's, fordi de har en centervagt.

Det egentlige tal for butikstyverier kan dog være meget højere. Sidste år blev der nemlig anmeldt hele 17.000 butikstyverier i Danmark, men kun 40 procent af dem blev anmeldt gennem Crimestat.

Derudover er der også mange butikstyverier, som slet ikke bliver anmeldt eller opdaget.