Efter en række tyverier mod borgere i Nordjylland, har politiet nu foretaget anholdelse og fængsling i sagen.

Det drejer sig om en udenlandsk mand med rumænsk statsborgerskab, der er blevet varetægtsfængslet.

Det oplyser den nordjyske anklagemyndighed efter et grundlovsforhør onsdag.

Manden, der er 48 år, er mistænkt for at have stjålet tasker, punge og kreditkort fra borgere i Frederikshavn og Sæby.

Tyverierne er foregået i en række supermarkeder.

Ved grundlovsforhøret gik politiet efter at få den 48-årig rumæner varetægtsfængslet, hvilket retten fandt grundlag for.

Helt frem til 22. december skal manden derfor nu sidde varetægtsfængslet.

Han kærede ikke fængslingen og accepterede således rettens afgørelse.