En 19-årig mand er blevet tiltalt for uagtsomt færdselsdrab i København.

Det sker, efter en 21-årig mand mistede livet 20. juni i år.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted ved Borups Allé og Ågade. Her kørte den 19-årige, sammen med en række andre biler, med en fart på omkring 120 km/t. på strækningen, hvor det er tilladt at køre 70 km/t.

De den 19-årige nåede krydset mellem Borups Allé og Mågevej, blev en 21-årig mand, der kom gående, ramt. Han døde på stedet af sine kvæstelser.

På ulykkestidspunktet vurderes det, at den 19-årige kørte med omkring 100 km/t. i en zone, hvor det er tilladt at køre 60 km/t.

»Efterforskningen har klarlagt et forløb, der efter vores opfattelse rummer mange alvorlige lovovertrædelser. Vi har ud fra tiltalen vurderet, at der er grundlag for at rejse sagen som en nævningesag. Det sker typisk, når straffen kan overstige fire års fængsel,« siger advokaturchef Kristian Kirk Petersen i pressemeddelelsen.

Den 19-årige mand har siden ulykken siddet varetægtsfængslet.

Fra anklagemyndighedens side ønsker man at konfiskere den bil, den 19-årige kørte i på ulykkestidspunktet.

Yderligere ønsker man en ubetinget frakendelse af førerretten. Og så er ønsket, at den 19-årige mand skal udvises fra Danmark med indrejseforbud i minimum seks år.