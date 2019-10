Den engelske sangerinde og X Factor-dommer Tulisa Contostavlos skal betale en formue i erstatning til sin tidligere udlejer, efter hun tilsyneladende har festet så hårdt, at hans lejlighed blev totalsmadret.

31-årige Tulisa lejede luksuslejligheden i det nordlige London fra 2014 til 2016, og da hun flyttede ud, ventede der udlejeren et hæsligt syn, forklarede hans advokat torsdag i retten i London.

»Det er tydeligt ud fra nogle af de ting, som er fremlagt - for eksempel pletterne og cigaret-brændemærkerne på tæpperne, den smadrede håndvask på badeværelset og cigaret-brændemærkerne i badekarret - at hun ikke passede på ejendommen, som hun burde,« sagde advokaten blandt andet ifølge Daily Mail.

Han mente, at skaderne skyldes hendes vilde livsstil.

I 2013 gennemgik Tulisa en lang og ydmygende retssag, hvor hun stod anklaget for at supplere kokain. Hun endte med at blive pure frikendt, da sagen faldt fra hinanden.

»Det er tydeligt, hvad der er sket her: Min klient lejede sin smukke, nye lejlighed ud, og frøken Contostavlos, som er popstjerne, holdt en masse fester der.«

Dommeren var uenig i at man kan udlede, at skaderne skyldes fester, men gav udlejeren medhold i erstatningskravet på svimlende 600.000 kroner. Derudover skal Tulisa betale sagens omkostninger.

Lejligheden er endt som et virkelig dyrt bekendtskab for stjernen, som i forvejen havde lagt 30.000 kroner i husleje om måneden i de to år, hun boede der.

Ifølge Daily Mail anker hun dommerens afgørelse, fordi hun ikke mener, at skaderne på lejligheden er så alvorlige, at en erstatning kan komme på tale.