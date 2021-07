Skuespiller Mena Suvari er kendt fra filmene 'American Pie' og Oscar-vinderen 'American Beauty'.

I sine netop udgivne memoirer fortæller den 42-årige skuespiller, at hun som 12-årig blev voldtaget.

Voldtægtsmanden var en af hendes storebrors venner.

»En del af mig døde den dag,« skriver hun ifølge People i bogen.

»Han brugte mig, havde det sjovt med mig og skilte sig så af med mig. Han kaldte mig en luder. Jeg fik aldrig et sundt forhold til sex. Det valg fik jeg ikke. Og det, sammensat med at jeg hverken følte mig set eller hørt, skabte det billede, jeg havde af mig selv,« skriver hun.

Selvom hun sagde fra, kunne hun ikke lade være med at bebrejde sig selv for det, der var sket.

I de kommende år blev hun udsat for flere seksuelle overgreb.

Som 15-årig flyttede hun til Los Angeles for at satse på skuespilskarrieren. Her fik hun en manager, som hun anså som sin ven og beskytter – lige indtil det øjeblik, han ønskede at gøre relationen seksuel. Suvari følte ikke, hun havde andre muligheder end at opfylde managerens ønske.

Skuespilleren i 'American Beauty' vandt flere priser. Foto: LUCY NICHOLSON

Herfra gled Mena Suvari langsomt ud i stofmisbrug, og kort før sin 17-års fødselsdag fik hun en kæreste, der de næste tre år udnyttede hende både fysisk og psykisk.

Han pressede hende blandt andet til at deltage i trekanter.

»Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det nok bare var sådan, forhold var med råberiet, anklagerne og overgrebene.«

Som 19-årig tog skuespilskarrien for alvor fart. Rollen i 'American Beauty' sikrede hende blandt andet en BAFTA-nominering.

Succesen medførte følelsen af at leve et dobbeltliv, hvor hun udadtil havde succes, mens hun desperat forsøgte at få det bedre.

Til sidst lykkedes det endelig, da hun ved hjælp fra terapi og gode venner kom ud af både forholdet og stofmisbruget.

I 2000 blev hun gift med den 17 år ældre Robert Brinkmann. De blev skilt i 2005.

I 2010 blev hun gift igen, men et år senere var det slut.

I 2018 blev hun gift med sin nuværende mand, Mike Hope, og parret har sammen en søn.