Normalt er det andre folk, som komikeren Tobias Dybvad får til at grine.

Men nu har han også selv en umanerlig god grund til at trække på smilebåndet.

Og det gør han da i den grad også på et billede, han har delt her til aften på Instagram, som fortæller, at han og kæresten, Marie Stegger, er blevet gift.

Noget, den 41-årige komiker beskriver med ordet »lykkefløde« og en hjerte-emoji.

Brylluppet har været længe undervejs.

Det var således helt tilbage i 2018 på en romantisk juleferie til Maui, at han var nede på knæ for at fri til sin store kærlighed, som på daværende tidspunkt var gravid i tredje måned.

»Vi har besluttet os til først at blive gift i 2021. Datoen i juni er sat, Dragsholm Slot er booket, og så tænker vi ellers ikke mere over det, før vi nærmer os,« lød det dengang fra komikeren til B.T.

Der var også en god grund til, at der skulle gå så længe. De ville nemlig have et voksenbryllup uden børn.

»Derfor skal Charley (parrets søn, red.) være så gammel, at han kan passes.«

Som billedet fra den glædelige dag dog viser, fik sønnen Charley dog alligevel lov til at snige sig med, ligesom tidsplanen altså også skred et års tid.

De to mødte hinanden på datingappen Happn – kort tid inden han tog på turné med sit onemanshow 'Fasser partner', som handlede om at være single og på jagt efter kærligheden – hvilket han altså ikke var.