»Sygeste nyhed, jeg længe har hørt, hvil i fred Albert.«

Sådan indleder Mads Christian Lyhne, som mange nok kender fra 'X Factor', et opslag på Instagram, hvor han mindes den nu afdøde multikunstner Albert Dyrlund.

»Du ændrede så meget i Danmark med dine sindssyge ideer og kæmpe personlighed. Ikon,« afslutter sangeren opslaget, hvori han også har delt et billede af ham og vennen sammen.

Albert Dyrlund mistede onsdag livet, da han faldt ud over en skrænt i Italien.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mads Christian (@madschristianlyhne)

Han blev kun 22 år gammel. Men trods sin unge alder nåede han, som Mads Christian Lyhne bemærker det, at sætte et aftryk.

Således er der også flere af hans influencerkollegaer og andre, der fredag reagerer på nyheden om hans tragiske død.

»Albert. Min skøreste, mest grænsesøgende og rå ven. Jeg venter hvert sekund med tårer i øjnene på, at der er en, der ringer og siger, det her er et mediestunt, du bare glemte at involvere mig i.«

»Mit hjerte er knust i tusind stykker. Jeg vil altid huske, forstå og respektere dig for det menneske, du viste mig igennem alle disse år. Nemlig en mand med alt for store drømme til et lille land,« skriver veninden Fie Laursen på Instagram, hvor hun har delt både video og billeder.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af malandrina (@malandrina369)

Også hendes bror, Boris Laursen, har på Instagram reageret i en story.

»Du gik all in på alt, hvad du gjorde og mere til. Desværre blev det også dit downfall. Hvil i fred,« skriver han med henvisning til, at Albert Dyrlund var ved at optage en YouTube-video, da ulykken indtræf.

Netop YouTube havde Albert Dyrlund stor succes med.

Siden 2016 har han underholdt med alt fra pranks til opdateringer på privatlivet og sange. Og det har været populært. 168.000 mennesker følger ham på YouTube, hvor han også har delt sine sange 'Sommer', 'Emoji' og 'Vafler'.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mikkel Trier (@mikkeltrier)

Flere af hans youtuberkollegaer melder sig i koret af dem, der kommer til at savne Albert Dyrlund. Heriblandt Mikkel Trier, der har omtrent 185.000 følgere på det sociale medie. Han skriver på Instagram:

»Hvil i fred Albert. Du var en af de cooleste og mest inspirerende personer, jeg har mødt. Har altid beundret dit gode humør og dit drive til at opnå dine drømme. Det her var alt for tidligt, og mine tanker går til familien og efterladte.«

Også Anders Hemmingsen bemærker på Instagram, at Albert Dyrlund fik alt for få år på jorden.

»Alt for tidligt, gamle ven,« skriver han, og i kommentarsporet reagerer navne som Joey Moe, Thalia Pitzner, DJ Faustix og Gustav Salinas.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rasmus Brohave (@rasmusbrohave)

Og så har YouTube-stjernen Rasmus Brohave også æret Dyrlund på Instagram med ordene:

»Jeg er helt ude af den. Jeg er grædefærdig og tom for ord. Jeg kan ikke forstå det. Jeg vil forevigt huske tilbage på alle vores minder. Du var en éner. Tak for denne gang, min ven. Hvil i fred.«