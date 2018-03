I videoen herover kan du se traileren til filmen 'Vinterbrødre', der vandt prisen for bedste film ved lørdagens Bodil-prisuddeling.

Den danske skuespillerinde Mille Lehfeldt venter sit andet barn.

Det fortalte den lykkelige kommende mor lørdag aften efter uddelingen af Bodil-prisen, hvor skuespillerinden selv var vært.

»Vi glæder os til at blive forældre igen, og det er et helt planlagt ønskebarn,« fortalte Mille Lehfeldt til Billed-Bladet.

Hun ønskede ikke at afsløre, præcis hvornår den lille ny forventes at komme til verden, men kunne dog indvie mediet i, at der er tale om en 'sommerbaby'.

38-årige Mille Lehfeldt, der er datter af skuespillerparret Kirsten Lehfeldt og Stig Hoffmeyer, var lørdag vært for Bodil-prisuddelingen sammen med sine kolleger i satiregruppen Platt-Form, Laus Høybye og Jakob Fauerby.

Til sommer optræder Mille Lehfeldt med samme gruppe på Bellevue Teatret i København, og netop af den årsag bliver det også en kortere barsel, fortæller hun til Billed-Bladet.

Udover det kommende ønskebarn har Mille Lehfeldt og hendes mand Sophus Windeløv Kirkeby i forvejen sønnen Ferdinand på et år.

Ved aftenens Bodil-prisudeling løb filmen 'Vinterbrødre' med hovedprisen for 'bedste film', og i 2016 vandt Mille Lehfeldt selv en Bodil for sin hovedrollepræstation i filmen 'Lang historie kort'.