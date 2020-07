Et halvt års tid som officielle kærester.

Det var, hvad det kunne blive til for stjerneparret Rachel Bilson og Bill Hader.

De to er nemlig angiveligt gået fra hinanden. Det skriver People i hvert fald.

Den 38-årige skuespillerinde og den 42-årige skuespiller overraskede alt og alle, da de tilbage i januar stod frem som par på den røde løber til dette års Golden Globe prisuddeling.

Rachel Bilson fik sit gennembrud som skuespiller i dramaserien 'The O.C.' Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Rachel Bilson fik sit gennembrud som skuespiller i dramaserien 'The O.C.' Foto: CHRIS DELMAS

Før da havde der i ugevis floreret rygter om, hvorvidt de dannede par, fordi de var blevet spottet sammen til en kop kaffe i Bill Haders hjemby, Tulsa i Oklahoma.

Både Rachel Bilson og Bill Hader forholdt sig dog fuldstændig tavst omkring rygterne - altså lige indtil, de dukkede op sammen til den prestigefyldte prisuddeling i Los Angeles.

Men nu er kærligheden altså brast, skriver People.

Det amerikanske medie har oplysningerne fra flere anonyme kilder tæt på parret, men hverken Hader-lejren eller Bilson-lejren har be- eller afkræftet bruddet.

Bill Hader er blandt andet en fast del af komikerne bag live sketchshowet Saturday Night Live. Foto: Robyn Beck Vis mere Bill Hader er blandt andet en fast del af komikerne bag live sketchshowet Saturday Night Live. Foto: Robyn Beck

Selvom Rachel Bilson og Bill Hader først stod frem som par i januar, skal de have datet i et lille års tid i alt.

De to mødte hinanden tilbage i 2013, da de begge spillede med i filmen 'The To Do List'. Dengang var de dog begge i andre forhold.

Bill Hader var på daværende tidspunkt gift med Maggie Carey, som var instruktør på 'The To Do List', mens Rachel Bilson dannede par med 'Star Wars'-skuespilleren Hayden Christensen.

Bill Hader har tre børn med ekskonen, som han blev skilt fra i 2018, mens Rachel Bilson har en datter med ekskæresten, som hun brød med i 2017 efter næsten ti års forhold.