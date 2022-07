Lyt til artiklen

Beyoncés længe ventede album 'Renaissance' er langt fra faldet i god jord hos kollegaen Kelis.

På nummeret 'Energy' har Beyoncé nemlig gjort brug af bidder fra Kelis' hit fra 1999 'Get Along With You' – et såkaldt sample.

Da en fan-profil for Kelis gjorde opmærksom på dette på Instagram, hvor kommentarsporet ellers emmede af begejstring, kunne 'Milkshake'-sangerinden ikke dy sig for at komme til orde.

Ifølge Kelis anede hun nemlig ingenting om, at hendes sang ville blive samplet på den nye plade, hvilket har fået hende op i det røde felt.

Beyoncé. Foto: ROBYN BECK Vis mere Beyoncé. Foto: ROBYN BECK

»Det er ikke et samarbejde, det er tyveri,« svarer hun en bruger, der havde noteret sig, at de to sangerinder udgør et godt makkerpar på 'Energy'.

Men det stopper ikke her. Flere steder i kommentarsporet langer Kelis ud efter Beyoncé.

»Niveauet af respektløshed og fuldstændig uvidenhed hos alle involverede parter er forbløffende. Jeg hørte om dette på samme måde som alle andre gjorde. Intet er nogensinde, som det ser ud til,« skriver hun og tilføjer:

»Nogle af folkene i denne branche har ingen sjæl eller integritet. De har narret alle.«

Hvorvidt Kelis har planer om at lægge sag an mod sin kollega, er endnu uvist.

Beyoncé har endnu ikke kommenteret sagen.