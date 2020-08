Et forsøg på at være sjov endte i en fadæse for Jackass-stjernen Steve-O i denne uge.

Den grænseoverskridende kendis med det borgerlige navn Stephen Gilchrist Glover havde fundet på en prank til sit online tv-show 'Gnarly'.

Men denne gang gik det en anelse galt, og redningspersonale blev tilkaldt. Det skriver CBS Los Angeles.

Ifølge mediet havde den 46-årige evige drengerøv tapet sig selv fast til en reklametavle i Los Angeles, USA.

Undervejs i aktionen proklamerede han på Instagram, at han havde styr på situationen, og at han havde sørget for, at alle sikkerhedsforanstaltninger var i orden.

»Jeg hænger fast på reklametavlen lige nu. Jeg vil gerne understrege, at det er professionelle, der har sikret, at alt er sikkert. Der er ingen risiko for, at jeg falder. Det er vigtigt for mig, at byen ikke spilder vigtige ressourcer på mig,« sagde han.

Det sidste løfte lykkedes det ham dog bestemt ikke at overholde.

Efter 90 minutter måtte både politi og brandvæsen nemlig hjælpe Steve-O med at komme fri.

»Det blev brugt mange ressourcer på det,« siger Brian Bixler, politikommissær ved Los Angeles Police Department og fortsætter:

»Vi forsøger at minimere omkostningerne for brandvæsenet, men de havde en del udsendte, og det (stuntet, red.) har samtidig fjernet en masse ressourcer fra ting, som vi skulle have brugt tid på - nemlig at sørge for, at folk er sikre.«

Ifølge CBS Los Angeles rykkede i alt 21 betjente fra Los Angeles Police Department ud i forbindelse med episoden.

Steve-O er ikke blevet sigtet for nogen lovovertrædelser som følge af sin fejlslagne prank.