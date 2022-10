Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ilse Jacobsen forsøger nu for tredje gang at komme af med sit eksklusive kurbad i Hornbæk.

Det skriver Finans med udgangspunkt i kurbadets hjemmeside, hvor der står, at kurbadet med tilhørende bolig er til salg.

Kurbadet og boligejendommen er til salg for 25 millioner kroner.

På sin hjemmeside skriver Ilse Jacobsen, at det er grundet sin sygdom, at hun ikke kommer til at kunne genåbne, som hun havde håbet.

»Jeg er desværre ikke i stand til at genåbne kurbadet, som forventet, derfor har jeg taget den beslutning at sætte mit kurbad til salg.«

Hun uddyber, at det skyldes, at hun vil bruge al sin fokus på at blive rask fra sin kræftsygdom.

»Dette bunder i min aggressive kræftsygdom Lymfom, og at mit fokus er på at blive rask. Så jeg håber kære kunder, at I vil have en lille smule tålmodighed med genåbningen.«

Kurbadet by Ilse Jacobsen er nu til salg igen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kurbadet by Ilse Jacobsen er nu til salg igen. Foto: Liselotte Sabroe

Ilse Jacobsen åbnede sit kurbad tilbage i 2013.

Der er tale om en grund på 1.047 kvadratmeter med spa, restaurant og 12 værelser.

Til Finans har ejendomsmægleren med sagen fortalt, at man har sat prisen ned på kurbadet for at sikre, at det hurtigere kan komme videre til andre købere.

Ilse Jacobsen fortalte første gang om sin kræftsygdom i 2021.

Det er ikke første gang, Ilse Jacobsen har kæmpet med en alvorlig sygdom.

Hun har tidligere talt åbent om, at hun lider af leddegigt, som hun fik behandlet med kemoterapi, mens hun medvirkede i 'Løvens Hule' i 2015 til 2018.

En behandling, som gjorde hende meget syg, da hun ikke kunne tåle den.