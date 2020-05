Skuespilleren Gary Busey var i 1988 involveret i en alvorlig motorcykelulykke.

Her døde den 75-årige amerikanske skuespiller på operationsbordet, inden han vendte tilbage til livet.

Det fortæller han i et interview med The Guardian.

»Jeg var ude for en ulykke på en Harley-Davidson. Jeg kørte uden hjelm, ramte kantstenen med mit hoved, fik kraniebrud, døde efter en hjerneoperation og endte på den anden side - den spirituelle side, hvor jeg fik informationer. Og så kom jeg tilbage,« fortæller han.

Skuespilleren, der havde sin storhedstid på filmlærredet i 80'erne og 90'erne med store roller i blockbustere som 'Dødbringende våben', 'Point Break' og 'Kapring på åbent hav', er lidt skæv på det præcise tidspunkt for ulykken, da han får sagt, at det skete for 25 år siden.

Alligevel fejler hukommelsen tilsyneladende ikke noget, når han skal beskrive, hvordan det var at være død.

»Jeg var omgivet af engle. Lyskugler flød rundt omkring mig. Jeg følte tillid, kærlighed, beskyttelse og lykke, som du ikke kan føle på jorden. Det er den følelse, englene lever i,« fortæller skuespilleren blandt andet.

Han fortæller videre, at han ikke ville have været ulykken foruden. Den forandrede hans liv til det bedre.

Her ses Gary Busey i filmen 'Point Break' fra 1991. Foto: FILES Vis mere Her ses Gary Busey i filmen 'Point Break' fra 1991. Foto: FILES

Tidligere i år kom det frem, at Gary Buseys ekskone, Tiani Warden, var død i en fængselscelle i Texas. Hun blev bare 52 år gammel.

Gary Busey er stadig aktiv som skuespiller, men har mere succes som realitystjerne.

Han vandt således 'Celebrity Big Brother' i 2014 og interviewet med The Guardian finder også sted i anledningen af hans nye reality-show 'Pet Judge', hvor han spiller sig selv.

Gary Busey i dag gift med Steffanie Sampson, og de har sønnen Luke på 10 år. Han har også to ældre børn fra tidligere ægteskaber.