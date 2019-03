I fremtiden kommer der hverken 'Thriller', 'Bad' eller 'Man In The Mirror' ud af højttalerne på den britiske radiokanal Radio 2.

Efter de seneste anklager mod 'Kongen af Pop' har BBC-kanalen nemlig tilsyneladende helt fjernet popikonets musik fra playlisterne.

Beslutningen blev efter sigende taget i sidste uge i forbindelse med den kontroversielle dokumentar 'Leaving Neverland. Her hævder de to mænd, James Safechuck og Wade Robson, at de som børn blev misbrugt af superstjernen.

Det skriver avisen The Sunday Times.

Foto: SPENCER WEINER / POOL

»Vi vurderer hvert stykke musik på dets kvalitet og i forhold til, hvad vi spiller på forskellige kanaler, og vi har altid det aktuelle publikum og sammenhængen i tankerne,« siger en talsmand for BBC til avisen.

Både 40-årige James Safechuck og 36-årige Wade Robson medvirkede forleden i BBC-programmet Victoria Derbyshire Show sammen med dokumentarens instruktør, Dan Reed.

Safechuck havde svært ved at holde tårerne tilbage, da han fortalte, hvordan Michael Jackson ifølge hans udsagn lærte ham at onanere og tungekysse.

Robson fortalte ligeledes, hvordan sangeren forsøgte at gennemføre analsex med ham.

Wade Robson. Foto: HECTOR MATA

Begge mænd fortæller også, hvordan Jackson gav dem gaver i bytte for seksuelle handlinger.

Wade Robson forklarer, hvordan hele hans familie blev manipuleret af stjernen, og at det derfor lykkedes Michael Jackson at slippe af sted med misbruget, uden at hans forældre opdagede det.

»Han var bare en kæmpe manipulator,« siger han.

'Leaving Neverland' indeholder voldsomme beskyldninger mod Kongen af Pop, som døde i 2009, og dokumentaren har gjort Jackson-fans over hele verden rasende.

Michael Jackson forlader retten i 2005, hvor sangere var anklaget for misbrug af børn. Foto: STRINGER/USA

Jacksons familie tager også voldsomt afstand fra beskyldningerne.

Kritikere forsøger at stille spørgsmålstegn ved de to mænds troværdighed, fordi de forsvarede Jackson mod sexanklager tilbage i 2005, da han var anklaget for at have misbrugt den dengang 15-årige Gavin Arvizo.