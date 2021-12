Det er ikke meget, man har set filmstjernen Ansel Elgort sammen med sin mangeårige kæreste, Violetta Komyshan, det seneste snart halvandet år.

Sidste gang, man så parret sammen på den røde løber, var i januar 2020, da de dukkede op til Golden Globes.

Et halvt år efter den begivenhed blev Ansel Elgort beskyldt for i 2014 at have begået et seksuelt overgreb mod en pige, der dengang var 17 år gammel.

Den i dag 27-årige skuespiller benægtede anklagerne, men valgte samtidig at træde væk fra rampelyset og er stort set ikke blevet set til offentlige begivenheder siden.

I hvert fald ikke i selskab med hans to år yngre kæreste.

Mandag troppede filmstjernen dog op på den røde løber i New York til premieren på Stephen Spielbergs nye film, 'West Side Story', og her havde han Violetta Komyshan under armen.

Parret strålede og så umiddelbart yderst glade ud sammen, skriver E! Online.

Det var i juni 2020, at en Twitter-bruger ved navn Gabby beskyldte Ansel Elgort for at have misbrugt hende seksuelt seks år forinden.

Ifølge kvinden skrev hun selv til skuespilleren, fordi hun netop var fyldt 17 år og ville høre, om han ville sige tillykke til hende.

Hun påstod endvidere, at hun ikke havde regnet med at få svar, men at den dengang 20-årige Ansel Elgort ikke blot skrev tilbage, men også gav hende sin private Snapchat-konto.

Efterfølgende skal de to være mødtes og have haft sex.

»Da det skete, stoppede han ikke op og spurgte, om jeg ville have sex med ham, selvom han vidste, det var min første gang, og jeg græd af smerte,« lød kvindens beskyldninger, som fortsatte:

»De eneste ord, der kom ud af hans mund, var: 'Vi bliver nødt til at sprænge den (jomfruhinden, red.)'. Jeg var i chok. Jeg kunne ikke gå. Jeg var så lille i forhold til ham. Han fik mig til at tro, at det var sådan, sex skulle være. Han vidste, hvor ung jeg var.«

Ansel Elgort bekræftede kort efter, at han havde haft sex med kvinden, men benægtede, at der var tale om et overgreb.



I en nu fjernet udtalelse på sine sociale medier skrev han følgende:

»Jeg kan ikke påstå, at jeg forstår Gabbys følelser, men hendes beskrivelse af episoden er simpelthen ikke rigtig,« skrev han og fortsatte:

»Jeg har aldrig og vil aldrig begå overgreb mod nogen. Hvad, der er sandt, er, at da jeg var 20 år i New York i 2014, der mødtes jeg med Gabby, og vi havde et kort og lovligt forhold med samtykke.«

I sin udtalelse beklagede Ansel Elgort videre, at han ikke havde behandlet Gabby ordentligt efterfølgende ved blandt andet at stoppe med at svare på hendes beskeder.

»Det var en umoden og ond ting at gøre mod nogen, og når jeg ser tilbage på min attitude dengang, så er jeg flov over, hvordan jeg opførte mig, og det er jeg virkelig ked af.«