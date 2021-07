Selvom det næppe var intentionen, var der alligevel noget symbolsk over det, da de trak det grønne silkeklæde væk og afslørede statuen af deres mor. Kærligt omfavnende tre børn. En gestus, der skulle understrege 'hendes universelle indflydelse på flere generationer', som kunstneren bag udtrykte det.

Men på billedet, som statuen er inspireret af, er prinsesse Diana omgivet af sine to sønner. De to nu voksne prinser, hvis engang kærlige og tætte bånd er frosset til is.

Det er 24 år siden, at deres mor døde, og hele verden græd med de to små prinser, da de med bøjede hoveder og tynget af sorg gik de tunge skridt bag deres mors kiste. Forenet i deres smerte.

Kærligheden til deres mor skabte et ubrydeligt bånd mellem William og Harry, som stort set, siden de kom til verden, har været åbenlyst forskellige.

Knuget af sorg tager de to unge prinser afsked med deres mor. Foto: ADAM BUTLER

William, den ældste, var ham, der slægtede faderen mest på. Ham, den lidt stive, den korrekte. Lillebror Harry lignede mest sin mor. Fandenivoldsk og med et skælmsk glimt i øjet.

Sådan så vi dem vokse op. Side om side.

Da prinsesse Diana døde i 1997, havde de to prinser på mange måder kun hinanden.

I flere år havde brødrene allerede måttet levet med, at skandalerne i kølvandet på forældrenes skilsmisse fyldte mediernes forsider.

Ifølge den britiske forfatter og historiker Robert Lacey – som er konsulent på tv-serien 'The Crown' og tidligere i år udgav bogen 'Battle of Brothers' – var det i en periode så voldsomt, at rektor på det prestigefyldte Eton College skjulte aviserne for prins William.

Der var da heller ikke nogen tvivl om, hvor deres loyalitet lå. Begge havde – og har angivelig til dels stadig – et anstrengt forhold til deres far, prins Charles, og ikke mindst til kvinden, der havde skubbet deres mor ud i kulden. Det styrkede båndet.

Prinsesse Diana ser kærligt på sine to sønner på dette arkivfoto fra 1995. Foto: JOHNNY EGGITT

Og da prins Harry året efter Dianas død gjorde sin bror selskab på Eton, blev det blot endnu stærkere.

Her blev Harry inkluderet i storebroderens vennekreds, og her oplevede brødrene ifølge førnævnte Robert Lacey to år, hvor de var nærmest uadskillelige, omend forfatteren også indikerer, at den første rift mellem de to opstod i de unge år.

For hvor de begge var seriøse festaber og elskede at gå på druk, blev der aldrig skrevet noget grimt om den kommende konge, hvorimod Harry blev tildelt rollen som den frække bølle.

Ikke desto forblev de en fasttømret musketer-enhed. Og selv da Harry efter Eton begyndte at skeje voldsomt ud og igen og igen ramte forsiderne med historier om druk, stoffer, skiftende kærester og naziudklædning ved en stor fest, stod storebror last og brast ved hans side og forsvarede ham.

»Vores forhold er så tæt på grund af dét, vi har været igennem. Fordi vi mistede vores mor i så ung en alder, har det bånd hjulpet os gennem svære tider. Vi har tacklet det sammen. Og er kommet hele og bedre ud af det sammen,« som prins William tidligere har sagt i et interview.

Et glad og tæt brødrepar ved prins Williams bryllup i 2011. Foto: ANDREW MILLIGAN

Hvor tætte de to var, viser billedet fra prins Williams bryllup i 2011, hvor Harry var forlover. I sin tale til brudgommen ved den efterfølgende private fest kaldte Harry ifølge The Independent da også William for 'den perfekte bror', ligesom han beskrev broderens forhold til Kate for 'inspirerende'. Og viste sig i det hele taget fra den sjove, skælmske og uprætentiøse side, som englænderne altid har haft et blødt punkt for.

Fem år senere fandt han selv kærligheden. Den eneste ene. Og i manglen på sin mor var der kun én, han glædede sig til at dele den med. William.

Men det var der, riften sprang op. Blev til et dybt sår.

»Der er ingen grund til at forhaste dig. Tag dig nu god tid til at lære dén pige at kende,« sagde William angivelig ifølge Sunday Times.

Kærligheden til Meghan var vigtigere end båndet til bror Wiliam. Foto: Vaughn Ridley

De ord – og tonen, de blev sagt i – opfattede Harry som ikke bare nedladende og snobbede, men også som udtryk for, hvordan hans elskede brors syn på verden og sig selv havde ændret sig.

Derfra gik forholdet kun ned ad bakke, blev koldere og koldere. Indtil det frøs til is.

I bagklogskabens klare lys kan man i hvert fald tænke, at da prins Harry ved sit bryllup i 2018 valgte William som forlover, var det nok mere af pligt end af broderkærlighed.

For som vi alle ved, var forholdet mellem dem – og kongehuset i det hele taget – allerede så betændt, at 'keeping up appearances' var dét, det handlede om.

I halvandet år har de to engang uadskillelige brødre knap talt sammen. Luften mellem dem var kold og uforsonlig.

Billeder som disse af to de smilende og glade brødre bringer minder tilbage til gamle dage. Foto: YUI MOK

Men måske er der optøning på vej. Sådan lyder det i hvert fald fra flere af de mange eksperter, der forleden sad klar til at gennemanalysere hver en bevægelse, da de to brødre mødtes ved offentliggørelsen af statuen af Diana i anledning af hendes 60-års fødselsdag. Smilende og jokende.

»At se dem sammen føltes som i gamle dage. Begge lignede de mænd, der nød hinandens selskab på dét, der er en stor og vigtig dag for dem begge,« lød det efterfølgende fra Sky News. Andre medier hæftede sig ved, at prins Harry så utrolig lettet ud, da han efter en time forlod arrangementet.

Kun tiden kan vise, om de gamle dage er tilbage.