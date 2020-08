Det sker ikke så ofte, men de to ‘Familien fra Bryggen’-stjerner kan godt blive uvenner. Det har de prøvet flere gange i livet, og det kan godt stå på over længere tid.

Når ‘Bryggen’-veninderne er sammen, er stemningen så meget i top, at man skulle tro, de to aldrig kunne blive uvenner. Men det kan faktisk godt ske, og det er også sket flere gange i livet.

»Vi kan sagtens blive uvenner – det har vi været flere gange. Så går vi forbi hinanden på gaden og prøver at forhindre vores hunde i at hilse på hinanden. Men hundene kan jo godt genkende hinanden, og det er jo skide irriterende, når man går der og prøver på at se sur ud,« fortæller Didde til Realityportalen.

Hun ser et mønster i, hvad det er, der sker, når venskabet går skævt.

»Vi bliver uvenner, når der sker en stor omvæltning i vores liv. Jeg blev for eksempel sur på hende, da hun skulle lave et tv-program med Gustav. Så blev vi uvenner. Jeg tænkte, hvad fanden hun skulle med ham. Hvorfor kunne hun ikke lave det med mig? Så jeg var bare jaloux,« siger Didde, der henviser til programmet ‘Gustav og Linse på udebane’.

Heldigvis for Didde har hun sidste år optaget ‘Linses Danmark’ sammen med Linse, hvor de to rejser ud og møder folk i det danske land. Programmet har premiere den 27. august.

Ville vende tilbage til Bryggen

Veninderne havde også en længere periode, hvor de ikke talte sammen, da Didde flyttede til Jylland med en kæreste. Derfor medvirkede Didde heller ikke i sæson 6 og 7 af ‘Familien fra ‘Bryggen’.

»Men så bliver vi bare gode venner igen. Det er sådan noget, Linse og jeg kan. Vi kan være dødelige uvenner, og så bliver vi gode venner igen. Det er jo det, venskaber kan. Pludselig siger vi bare hej til hinanden og spørger, hvad hinanden laver. Vi snakker aldrig ud om tingene. Men i stedet for starter vi op, hvor vi slap,« siger Didde og tilføjer:

»Måske fordi vi bare er trygge ved hinanden. Og fordi vi kender hinanden så godt. Så der er ingen grund til at dvale i et eller andet lort vi har været sure på hinanden over.«

Nogle gange kommer der noget godt ud at uvenskabet, selvom det kan være hårdt. Men for eksempel er Didde glad for, at hun fik solgt sin lejlighed og turde kaste sig ud i at flytte til Jylland.

»Jeg trængte jo til at komme væk fra Bryggen. Så det passede fint nok, at vi ikke snakkede sammen i et stykke tid. Havde vi gjort det, var jeg aldrig kommet væk fra Bryggen. For hvis jeg havde snakket med Linse på det tidspunkt, så havde jeg ikke sagt min lejlighed i København op, og så var jeg helt sikkert vendt tilbage til Bryggen.«

I dag bor Didde stadig i Vamdrup i Jylland og arbejder på en genbrugsstation i Kolding, hvilket hun stortrives med.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.