Det var en gave i en helt særlig klasse, som erhvervsmanden Christian Kjærs kone, Susan Astani-Kjær, fik fra sin mand i 2016.

Efter at have givet hende både smykker og en rød Ferrari cementerede Christian Kjær sin kærlighed ved at give sin kone et vaskeægte slot.

Siden har der været relativt stille om, hvad der skulle ske med det fine, nyistandsatte Sophienlyst Slot på Fyn, som erhvervsmanden måtte give 11,9 millioner kroner for.

Men nu fortæller Susan Astani-Kjær, at hun har lagt planer for slottet - og de planer afviger en del fra dem, hun oprindeligt havde for den vestfynske perle, der ligger ved Gamborg Fjord.

Her ses Christian Kjær og Susan Astani med deres søn, Alexander, på en af deres utallige jagter. Foto: Privatfoto

»Min oprindelige plan var, at det skulle være en form for behandlingshjem for psykisk syge. Men det har jeg opgivet, da det jo ville kræve, at jeg skulle være her i Danmark,« fortæller Susan Astani-Kjær, der er uddannet læge.

Familien Kjær valgte sidste år at flytte til Schweiz som følge af, at Christian Kjær føler sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med den dom, han fik i 2019.

Han blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have påkørt en official ved et cykelløb nær sit hjem Sandbjerggaard i 2018.

Christian Kjær har hele tiden nægtet sig skyldig og mener, at de frivillige trafikofficials rottede sig sammen mod ham.

Sophienlyst Slot på Fyn har 17 værelser og en lejlighed samt to indendørs pools.

Som følge af dommen fik rigmanden, der var nær ven af prins Henrik, frataget sine royale titler, så han ikke længere er kammerherre, hofjægermester eller ridder af første rang af Dannebrog.

Titelfratagelsen tog hårdt på Christian Kjær, har Susan Astani-Kjær fortalt, hvorfor parret altså valgte at flytte til Schweiz, hvor familien Kjær ejer flere ejendomme i byen Villas-sur-Ollon sydøst for Genevesøen.

Det nye liv i Schweiz har fået Susan Astani til at indse, at de oprindelige planer for slottet ikke kan realiseres. I stedet har hun nu lagt nogle nye:

»Nu gør jeg det mere miljøvenligt og installerer blandt andet jordvarme, og så laver jeg det til et luksuskonferencecenter eller til et sted, som jeg kan leje ud til fester og bryllupper,« fortæller Susan Astani.

Det var en noget af en gave, som Christian Kjær gav sin kone i 2016, da han forærede hende et slot på Fyn. Foto: Thomas Lekfeldt

Slottet er med sine 17 værelser foruden en lejlighed særligt egnet til den slags. Desuden rummer det også to store indendørs poolanlæg.

Parret fik da også gjort en god handel, da de fik slået mere end tre millioner kroner af prisen, da de sikrede sig den 1.572 kvadratmeter store ejendom .

Den tildigere ejer, guldsmeden Heinitz Leth, behøvede dog ikke at begræde afslaget. Han købte slottet for 4,75 millioner kroner på tvangsauktion i 2013.

Susan Astani-Kjær opholder sig for tiden i Danmark med sin mand og sine børn. Her tilbringer de blandt andet tiden på deres lystejendom på Venø, ligesom de også har besøgt deres jagtplantage i Skærbæk.

Parret er hjemme på et sommerophold efter at have tilbragt tre måneder i næsten fuld isolation i deres hus i Schweiz.

Susan Astani-Kjær har nemlig været meget bekymret for sin 77-årige mand under coronaudbruddet og har forsøgt at skærme ham bedst muligt mod smitte.

Derfor tog parret også bilen 'hjem' fra Schweiz. For selv om Christian Kjær egentlig gerne ville have hyret et privatfly, så satte hans lægekone en stopper for den idé.

»Men ved aldrig, om virussen kan sprede sig gennem flyets airconditionanlæg, så det frarådede jeg,« fortæller hun.