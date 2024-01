Fy faaaaaen!

Det endte med en højdramatisk og kontroversiel afslutning, da Danmark fredag aften slog Sverige med 28-27 ved EM-slutrunden i Tyskland.

Først fik danskerne frataget et mål efter videogennemsyn – og dernæst dømte de tjekkiske dommere overtrådt på svenske Hampus Wanne, efter at Sverige havde fået udlignet i sidste sekund.

Og hos vores naboer var temperamentet efterfølgende på kogepunktet. Ekspert på svensk Viaplay Johanna Alm havde svært ved at fatte, at dommerne kunne misse, at danskerne brugte en aflevering for meget i Danmarks sidste angreb.

Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg bliver rigtig sur. Det kan være svært at se en overtrådt-situation. Men at tælle til to – det skal dommerne kunne klare. Det her ødelægger flowet i slutningen af kampen,« siger hun ifølge Expressen.

Den svenske fløjstjerne Hampus Wanne, der blev skurken i kampens sidste angreb, nægtede – trods tydelig indebrændthed – at sige noget om dommerne.

Samme strategi havde den svenske profil Jim Gottfridsson.

»Jeg trækker vejret, jeg tager det roligt, jeg vil ikke sige for meget. Det føltes meget mærkeligt,« sagde han til Viaplay og tilføjede dog:

»Det føles som om, vi bliver berøvet et point.«

Danmark er nu snublende tæt på en EM-semfinale - mens Sverige sandsynligvis skal vinde de to sidste mellemrunde-kampe for at slutte sig til Danmark i finaleweekenden.