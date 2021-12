Althea Reinhardt har fået en helt særlig besked.

»Det er lidt svært. Du kan ikke bare lave om på dig selv og den person, du er.«

Sådan fortæller landsholdets målmandstræner, Michael Bruun, dagen efter, Odense-målvogteren leverede endnu en brandkamp i den danske landsholdstrøje.

For han har sagt til hende, at han gerne vil have 'Odense-Althea' med på landsholdet og ikke det, han kalder 'Danmark-Althea'. Og hvad betyder det så?

Det betyder, at noget af det, de også har arbejdet på med den danske profil, er hendes udtryk på banen, som hun også selv har italesat. Råbe op. Være verbal.

»Jeg kan se, hun har en fed udstråling for Odense, og det synes jeg også, hun er ved at få mere og mere med her. Hun er jo en stille, sød og rar pige. Hun kan gøre det for Odense. Jeg har sagt, hun gerne må stille krav til medspillerne. Det synes jeg, hun gør her. Den udvikling går også den rigtige vej,« siger Michael Bruun.

Søndag aften kunne han se, hvordan Althea Reinhardt pillede al glansen af tyskerne med over 20 redninger i kampen. Det er derfor en målmandstræner, der er 'rigtig glad og tilfreds', som taler med pressen dagen efter.

»Det var jo sindssygt flot. Jeg har det til 22 redninger, det er rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Det er jo sikre redninger. Hvis forsvaret står godt, kommer der nemme redninger, der bygger på selvtilliden. Andre gange har målmanden måske startet med at redde, og så bliver forsvaret stærkere,« siger Michael Bruun og fortsætter:

Sandra Toft, målmandstræner Michael Bruun og Althea Reinhardt under VM-kampen mellem Danmark og Ungarn i Granollers 8. december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft, målmandstræner Michael Bruun og Althea Reinhardt under VM-kampen mellem Danmark og Ungarn i Granollers 8. december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det, jeg synes er mest imponerende, er, vi har spillet seks kampe. De delte de to første. Så stod Sandra super mod Sydkorea, så står Althea super mod Ungarn, så står Sandra en super kamp. Der er pres på hele tiden for at levere, det er de vildt gode til. De er sindssygt gode sammen, man kan virkelig mærke på dem, de under hinanden succesen,« siger Michael Bruun.

Hvor Sandra Toft har været førstevalg og leveret på topniveau længe, forklarer han, hvordan der virkelig er sket meget med Althea Reinhardt det sidste års tid. Det er både taktisk, hun har fået mere erfaring, har fået flere kampe i Champions League og har arbejdet godt fysisk, fortæller han om Odense-spilleren, som de i landsholdslejren siger 'altid har været et kæmpe talent'.

Et talent, der i den grad blomstrer ved denne VM-slutrunde, og som nærmest efterlod flere helt målløse i hallen søndag aften.

»Det, der imponerede mig allermest, var, at hun fortsatte i anden halvleg. Der kan man godt tænke, man havde 12 i første, det var fint. Men der ville hun ind og gøre tingene færdige og holde koncentrationen,« siger Michael Bruun, der sad og jublede sammen med Sandra Toft på sidelinjen.

Netop det er også noget, han fremhæver som vigtigt. Samarbejdet mellem Althea Reinhardt og Sandra Toft, der på papiret er konkurrenter, men sådan ser de det slet ikke. De er makkere frem for alt andet, og det betyder rigtig meget.



»Som målmand er du ofte kun med i halvdelen af kampen. Du er lidt for dig selv, så det er vigtigt at have nogen at være fælles med det om, og det er de. De har været sammen for femte slutrunde i træk. De har lært hinanden bedre og bedre at kende. Det er et team i teamet, og det betyder helt vildt meget,« siger Michael Bruun.

Sandra Toft ved, at rammer hun ikke dagen, er Althea Reinhardt der. Det giver en ro til trænerteamet og en tro på, at det hele nok skal gå.

»Selvom vi får dårlige starter, er der ikke panik. Det kommer, de er virkelig dygtige. Det har stor betydning, for hvis man nu ikke kunne udstå hinanden eller ikke undte den anden noget, ville det blive noget juks. Der er jo kun en, der kan stå. Den ene dag er det den ene, den anden dag er det den anden. Det er bare vigtigt, og de er sindssygt gode til at unde hinanden deres succes, selvom man gerne selv vil spille. Jeg kan bare mærke, det er oprigtigt. Det er rigtig fedt,« siger Michael Bruun.

Næste opgave for landsholdet er tirsdag aften, hvor Brasilien venter i kvartfinalen. Om det bliver Althea Reinhardt eller Sandra Toft, der vogter det danske bur, vil tiden vise.