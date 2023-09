Coop 365 Discount har haft besøg af Fødevarestyrelsen, og det gik mildest talt skidt.

Fødevarestyrelsen målte en alt for høj temperatur i en køleenhed med cirka 30 gange 1 liter Cheasy Yoghurt med forskellig smag.

Ifølge mærkningen på yoghurten måtte den ikke opbevares over 8 grader, og producenten anbefalede opbevaring ved 5 grader.

Fødevarestyrelsen målte imidlertid en lufttemperatur på knap 14 grader i køleenheden, og med et indstikstermometer blev yoghurten målt til 15,1 grader.

Fødevarestyrelsen har givet en sur smiley og bøde til denne Coop 365 Discount på grund af dårlig fødevarehygiejne. Foto: Google Street View Vis mere Fødevarestyrelsen har givet en sur smiley og bøde til denne Coop 365 Discount på grund af dårlig fødevarehygiejne. Foto: Google Street View

Ifølge kontrolrapporten bar yoghurten da også visuelt præg af at have været udsat for en belastende temperatur i længere tid.

»Yoghurten fremstår 'mælketynd',« skriver Fødevarestyrelsen i rapporten.

Kontrolbesøget fandt sted 15. september hos Coop 365 Discount i Munkebo ved Kerteminde på Fyn.

Ifølge kontrolrapporten skete besøget på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse.

Butikken kasserede alle de temperaturbelastede produkter under tilsynet.

»Det er selvfølgelig ikke i orden. Det er godt, at det blev opdaget. Vi smider det hele ud,« bemærkede butikken ifølge kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsen kvitterede med at give butikken en sur smiley og bøde på 15.000 kroner.