Rentesatsen når helt op på svimlende 27,9 procent efter ti år. Eller hele 67 procent efter fem år.

»Konklusionen er, at afdragsfrihed for fastforrentede lån mellem 60 og 80 procent belåning er så dyr, at det skal undgås for enhver pris,« siger Mikael Mogensen, der cheføkonom hos prisportalen Mybanker.

Her har man for Finans.dk regnet på, hvor store omkostningerne for afdragsfrihed på et realkreditlån kan være.

Og svaret er: Utroligt dyrt – som eksemplerne indledningsvist i denne artikel viser.

Eksemplet gælder for et realkreditlån på fem millioner kroner, hvor afdragsfriheden er taget på den yderste del af lånet.

For realkreditselskaberne hæver nemlig bidragssatsen, jo større gælden er i forhold til værdien af boligen.

Mybankers Mikael Mogensen påpeger, at renterne er så høje, at det faktisk vil være ulovligt at reklamere for det, hvis det altså var et banklån. Her hedder grænsen nemlig 25 procent.

Han mener derfor, at man kun låner via afdragsfrihed på den del af lånet, der udgør 0-60 procent af boligværdien.

Også Forbrugerrådet Tænk.udtrykker over for Finans.dk bekymring over omkostningerne ved afdragsfrihed og vil have det frem i lyset.