Forbrugerombudsmanden har politianmeldt fire virksomheder, som tilbyder forbrugerne hjælp til at at få udbetalt kompensation fra flyselskaberne for aflyste og forsinkede fly.

Som forbruger kan man få udbetalt op til 4.500 kroner i kompensation, og de politianmeldte virksomheder tjener deres penge på at tage en del af forbrugernes kompensation som betaling for hjælpen.

Men virksomhederne – heriblandt flyhjælp.dk – har ifølge Forbrugerombudsmanden overtrådt lovgivningen ved blandt andet at modtage kompensationen fra flyselskaber på vegne af forbrugerne og ved at opkræve salærer, som afhænger af kompensationens størrelse.

Det er ifølge Forbrugerombudsmanden i strid med lov om juridisk rådgivning og bekendtgørelsen om god skik for juridisk rådgivning.

På virksomhedernes hjemmesider bliver salæret nemlig beregnet som en andel af den opnåede kompensation.

Herudover har de fire virksomheder en forretningsmodel, hvor flyselskaberne skal udbetale kompensationen til virksomhederne, som herefter tager en del af forbrugernes kompensation, inden den resterende del af kompensationen overføres til forbrugeren.

Men den går ifølge Forbrugerombudsmanden ikke. Forbrugerombudsmanden vurderer nemlig, at de fire virksomheder tilbyder juridisk rådgivning og derfor er omfattet af reglerne i lov om juridisk rådgivning.

Og ifølge reglerne om juridisk rådgivning skal rådgivere oplyse deres salær – eller beregningsgrundlaget for salæret – og salæret må ikke beregnes som en andel af det opnåede udbytte ved sagen.

Som forbruger har man ret til kompensation for aflyste og forsinkede fly.

Desuden må juridiske rådgivere ikke modtage betroede midler på forbrugerens vegne.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

»Loven forbyder, at rådgiveren kan tage imod penge på vegne af forbrugerne, og det beskytter forbrugerne mod at miste deres penge, hvis rådgiveren for eksempel går konkurs. Derfor er det vigtigt at få afklaret, om disse virksomheder er juridiske rådgivere eller ej.«

Hun tilføjer:

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

»Desuden beskytter loven også forbrugerne imod at skulle betale salærer, hvis størrelse afhænger af sagens udbytte.«

De politianmeldte virksomheder er ikke enige i Forbrugerombudsmandens vurdering. De mener, at de arbejder under inkassoloven, ikke reglerne for juridisk rådgivning.

B.T. har talt med flyhjælp.dk, der bekræfter, at de er en de fire virksomheder, der er blevet politianmeldt.

Advokat og juridisk direktør i flyhjælp.dk Benedikte B. Lund mener, at Forbrugerombudsmandens politianmeldelse rammer uden for skiven.

»Vi er en inkassovirksomhed, og vi er autoriseret af Rigspolitiet som inkassovirksomhed. Det er det, vi laver.«

Men på jeres egen hjemmeside skriver I, at 'Flyhjælp er en dansk juridisk virksomhed'?

»Ja, vi laver inkasso, ikke juridisk rådgivning.«

Ændrer politianmeldelsen noget her og nu i jeres måde at drive forretning på?

»Vi mener ikke, at vi udfører juridisk rådgivning, så derfor kan vi jo ikke stoppe med at udføre juridisk rådgivning, når vi ikke gør det,« siger Benedikte B. Lund og tilføjer:

»Vi har sendt en meddelelse til politiet om, hvad vi mener, og vi har sendt vores svar til politiet i kopi til Forbrugerombudsmanden, og så må vi se, hvad politiet gør. Hvis politiet vælger at rejse sigtelse, må vi se på det.«