»Det er naturligvis aldrig godt nok, hvis vi ikke efterlever reglerne.«

Sådan lyder det fra Søren Møller Maretti, direktør i DCC Energi Mobility, der driver Shell-stationerne i Danmark.

På et kontrolbesøg 5. september har Fødevarestyrelsen konstateret, at der ved indgangen til kædens tankstation på Roskildevej 453 i Brøndby hang en forældet kontrolrapport med en mellemglad smiley på.

De besøgende kunder kunne dermed ikke se, at Shell-stationen rent faktisk havde fået en sur smiley samt en bøde på det forudgående kontrolbesøg 2. august.

Shell Service på Roskildevej i Brøndby har fået en sur smiley for ikke at have gennemført egenkontrol. Foto: Google Street View

Straffen dengang skyldtes, at butikken havde forsømt at udføre egenkontrol i 32 uger, selvom det skulle gøres en gang ugentligt.

Butikken kunne hverken dokumentere kontrol med varemodtagelse, køleopbevaring, tidsstyring af lune retter, opvarmning, varmholdelse og nedkøling af fødevarer.

Ny sur smiley

Den manglende ophængning af kontrolrapporten fra 2. august med en sur smiley betyder, at Shell i Brøndby har fået endnu en sur smiley og en bøde, der denne gang lyder på 2.000 kroner.

»Jeg vil gerne understrege, at der på ingen måde er tale om et forsøg på at skjule noget,« siger direktør Søren Møller Maretti.

Han forklarer, at det hele bygger på en misforståelse.

»Årsagen til, at rapporten ikke bliver hængt op, er, at kontrollanten fra Fødevarestyrelsen meget usædvanligt er usikker på rapportens formulering og meddeler, at den ikke skal offentliggøres, men oplyser, at en endelig version bliver fremsendt med post til vores forretningschef på stationen. Dette sker dog aldrig, og vores forretningschef venter derfor på en rapport, som ikke kommer.«

»Rapporten bliver i stedet eftersendt til e-boks hos vores centrale administration. Her gemmes den, som man plejer. Men da vores administration er uvidende om aftalen, der er indgået på tankstationen, sker der ikke videre,« lyder det fra direktøren.

Sagen har gjort, at Shell internt har drøftet procedurer omkring kontrolbesøg og eventuel eftersendelse af kontrolrapporter, så virksomheden i fremtiden følger op, hvis en aftalt posteftersendt rapport ikke dukker op inden for nogle dage, fortæller Søren Møller Maretti.

»Vi er naturligvis ærgerlige over, at en misforståelse har resulteret i en sur smiley.«