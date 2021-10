Du skal have den store pengepung frem, hvis du skal erhverve dig Aarhus Kommunes dyreste bolig på markedet lige nu.

Helt præcist 38,5 millioner kroner.

Så får du også hele 600 etagemeter fordelt på 4 etager i det populære Skåde Bakker.

Boligen fra 1915 har i mere end 100 år tronet frem højt hævet i landskabet tæt på skov og vand, men har gennemgået en omfattende renovering fra 2016 til 2020.

Ville du betale så meget for en bolig?

Hvis du bliver den glade ejer af huset i skovkanten, kan du med fordel gå ad bagtrappen, hvor tjenestefolket engang havde deres daglige gang, ned til din private vinkælder, inden du sætter dig på terrassen med et forhåbentlig perfekt tempereret glas.

Og hvis du ikke tænker, der er plads nok på den 5419 kvadratmeter store grund, kan du beroliges med, at der hører to særskilte matrikler med på henholdsvis 1000 og 1115 kvadratmeter.

Boligen har en liggetid på kun 3 dage, men hvis du tænker, den er lige noget for dig, så er du nødt til at tage til fremvisning for at se, hvordan den egentlig ser ud bag de overdådige mure.

Der er nemlig ingen billeder indvendigt fra boligen, og det kommer der heller ikke.

