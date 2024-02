En historie, der ellers oprindeligt startede som en hjertevarm fortælling, er endt i en bitter strid.

En amerikansk tjener modtog for nylig en kæmpe sum i drikkepenge, men nu er der uventet nyt. Hun er nemlig blevet fyret.

Det skriver blandt andre det britiske medie The Guardian.

Der er tale om tjeneren Linsey Huff, som på en vagt på Mason Jar Café i den amerikanske delstat Michigan betjente en mand, der betalte, hvad der svarer til knap 224 danske kroner for sin mad, men altså gav 10.000 amerikanske dollar i drikkepenge.

Det svarer til, at manden har lagt rundt regnet 69.000 i danske kroner, og det gjorde han for at sprede glæde, men nu har Linsey Huff skrevet et opslag på sociale medier, hvor hun fortæller, hun er blevet fyret.

Det er sket, efter at der har været uoverensstemmelser om delingen af det store drikkepengebeløb.

Manden, som havde givet drikkepengene, kom fra en begravelse, da han spiste på cafeen. Som en sidste hyldest til sin afdøde ven ville han give et pengebeløb, som han fik lovning på blev delt imellem tjenerne på restauranten, skriver Detroit Free Press.

I første omgang blev beløbet delt imellem de syv tjenere på stedet, men de ansatte i køkkenet var utilfredse over at blive udeladt, og derfor gik Huff til ledelsen.

De bad hende sætte navn på, hvem der var utilfredse, men Linsey Huff ville ikke ud med navne, hun ville bare have hjælp i konflikten, skriver The Guardian.

Det fik hun dog ikke, lyder det fra tjeneren. I stedet fik hun en fyreseddel, som dog ifølge ejerne af cafeen intet har med drikkepengene at gøre.

Ejerne af cafeen har skrevet et opslag på sociale medier, hvor de siger, at beslutningen om fyringen ikke har været nem, og at de er meget glade for deres ansatte.

»Vi holder oprigtigt af vores personale,« skrev de blandt andet i opslaget.

Uanset hvad der er gået forud, er der nu hundredvis af mennesker, der har set sig sure på cafeen på sociale medier og sværger at boykotte.

Det sker blandt andet også efter, at Linsey Huff ifølge flere medier er blevet truet med et sagsanlæg af ledelsen fra Mason Jar Café, fordi hun lavede et opslag på sociale medier om sin afskedigelse.

Hun har sidenhen slettet opslaget om fyringen.