Hummus, der er solgt i hele landet, trækkes nu tilbage.

Det drejer sig om den økologiske 'hummus spicy' fra Mozami A/S.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Man har valgt at tilbagekalde produktet, fordi virksomheden har konstateret gasudvikling i nogle af pakningerne. Dette tyder på uønsket vækst af mikroorganismer.

Derfor rådes forbrugerne til at levere produktet tilbage i butikken, hvor det er købt, eller at kassere det, da en gasudvikling og den mulige vækst af mikroorganismer gør produktet uegnet til at spise.

Den humus, der tilbagekaldes, er solgt i Meny, SPAR, Min Købmand, Løvbjerg og Let-Køb i hele landet.

De mere præcise oplysninger om varen er følgende:

Økologisk hummus spicy

Nettovægt: 200g

Bedst før-datoer: 26.09.2021 og 10.10.2021