Drømmer du om varmere himmelstrøg denne sommer? Så husk at læse det med småt.

Du kan nemlig ende med en ekstraregning på op til otte procent af rejsens pris.

Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk.

'18 af de største rejseselskaber kan hæven prisen med op til otte procent efter du har købt og betalt din rejse,' skriver de på Instagram.

Det skyldes en paragraf i pakkerejseloven, som indgår i standardvilkårene, når vi bestiller en rejse, fortæller Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk til B.T.

»Den giver rejseselskaberne mulighed for at hæve rejsen med op til otte procent indtil 20 dage før afrejse, hvis de kan dokumentere, at de gør det på grund af stigende brændstofpriser,« siger Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

Kun hvis prisen stiger mere end otte procent kan kunden annullere rejsen og få sine penge tilbage.

Skal du rejse senere end 12. juli kan du altså risikere, at rejseselskabet sender dig en ekstraregning på grund af øgede brændstofomkostninger.

»Vi har tjekket 18 af de største rejseselskaber og de har alle det her som en del af deres vilkår. Det er ikke alle 18, der har benyttet sig af det, men der er flere, der har. Og de der ikke har, har heller ikke været ude og sige, at de ikke kommer til det.«

Hvad kan du gøre, hvis du får en ekstraregning? Forbrugerrådet Tænk oplever, at flere charterkunder får ekstraregninger på rejser, de allerede har købt. Derfor har samlet en guide til dig, der har fået en ekstraregning for din pakkerejse. Er det dig? Så kan du læse gode råd til hvordan du skal forholde dig her.

Forbrugerrådet Tænk mener, at vilkåret er så usædvanligt, at det burde varsles meget direkte og tydeligt på rejseselskabernes hjemmesider, når man skal til at booke en rejse.

Derfor er det også noget de i øjeblikket diskuterer meget med rejsebranchen, siger Mads Reinholdt.

»Det går jo ikke, at de efter rejsen er bestilt sender en pdf på 12 sider, hvor jeg selv skal finde vilkåret nederst på side fire. Når man køber et produkt, så forventer man jo ikke, at prisen efterfølgende bliver sat op. Man forventer, at når man har købt et produkt, så koster produktet det, man har betalt.«