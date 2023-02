Lyt til artiklen

Det var et fedtet og snasket syn, der mødte Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg hos Chicago Burger i Odense NV.

»I kølebordet i produktionsområdet, hvor der opbevares ferske hakkebøffer, ost, løg og dressinger, ses lister med produktrester, fedtede belægninger og skimmellignende vækst.«

»Over kølebordet under bordplade ses der indtørrede produktrester,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Burgerrestauranten har fået en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner for ikke at have gjort ordentligt rent.

»Emfang i produktionsområde fremstår med mørke belægninger af fedtrester, og der hænger fedtdråber på emfanget. I køkken til forberedelse fremstår salathakker med indtørret produktrester,« står der yderligere i kontrolrapporten.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Chicago Burger, men virksomheden er ikke vendt tilbage.

Ifølge kontrolrapporten havde restauranten dog følgende bemærkning til Fødevarestyrelsens fund:

»Vi har købt et nyt kølebord, og resten får vi rengjort med det samme.«

Chicago Burger er en mindre kæde med seks burgerrestauranter. Fem af dem ligger i Odense og en i Nyborg.

Kontrolbesøget i restauranten i Odense NV fandt sted 25. januar.