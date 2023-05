Du står foran køledisken og skal have en liter mælk, men hvad gør du? Griber du automatisk efter den forreste på hylden, eller graver du ind og snupper den inderste?

Med andre ord: Tænker du madspild eller maksimal friskhed, når du køber ind?

Går du i en af Coops butikker, skal du fremover helst tage den forreste.

Sådan lyder budskabet til kunderne i en ny kampagne under slogan 'Tag den forreste.'

På den måde ønsker Coop at få kunderne med til at mindske madspildet, når de handler.

Konceptet har det seneste år været testet i supermarkedgigantens såkaldte klimalaboratorium, Klima Kvickly, i Aarhus.

Her har mærkatet 'Tag den forreste' været placeret tæt på dagligvarer med kort holdbarhed – for eksempel mejeriprodukter – og med stor succes:

Butikkens madspild er ifølge klimachef, Jonas Engberg, blevet halveret.

»Dette er det første af de mange forskellige tiltag og koncepter, vi har udviklet i Klima Kvickly, som rulles ud i hele landet. I Klima Kvickly har vi fokus på at hjælpe vores kunder til at træffe bedre klimavalg og også reducere klimaaftrykket fra butikkens egen drift, og vi er opmærksomme på, at koncepterne skal kunne fungere i alle Coops butikker. Det er sådan vi kan gøre den største forskel,« siger han i en pressemeddelelse fra Coop.

Koncernen har efter eget udsagn fået mange positive tilkendegivelser fra kunderne.

I foråret 2022, inden butikken i Aarhus blev en Klima Kvickly, svarede syv procent af kunderne i en undersøgelse, at butikken guidede dem til klimavenlige valg.

I starten af februar 2023 var det tal steget til 66,7 procent.