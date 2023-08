Det stod galt til med rengøringen, da Fødevarestyrelsen forleden uge besøgte en af Burger Kings restauranter.

»Gummilister i dip-køler fremstår med sort og gråhvid skimmellignende belægning,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten og fortsætter:

»Gulv ved udlevering fremstår med kraftig sort belægning omkring afløb. Under bord samme sted ses gamle produktrester, dressingbægere, papir mv.«

»På stativ med rengjorte plast- og alukantiner ses flere af disse med indtørrede produktrester.«

Burger King på Vonsildvej i Kolding fik besøg af Fødevarestyrelsen 26. juli. Kontrolbesøget faldt ikke ud til restaurantens fordel. Tværtimod. Foto: Google Street View Vis mere Burger King på Vonsildvej i Kolding fik besøg af Fødevarestyrelsen 26. juli. Kontrolbesøget faldt ikke ud til restaurantens fordel. Tværtimod. Foto: Google Street View

Kontrolbesøget, der fandt sted hos Burger King på Vonsildvej i Kolding, skete på baggrund af en forbrugerhenvendelse, fremgår det af kontrolrapporten.

Her står der også, at restauranten for godt og vel et år siden, 14. juli 2022, fik en indskærpelse for et lignende forhold. Det samme som en mellemglad smiley.

Denne gang er sanktionen dog betydeligt mere alvorlig.

Indsætter ny ledelse

Burger King-restauranten i Kolding har fået en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner på grund af den mangelfulde rengøring.

Tina Simonsen, der er senior operations manager i King Food Danmark, udtaler i en skriftlig kommentar, at Burger King tager det »meget alvorligt«.

»Det er selvsagt noget, der ikke må ske. Helt konkret har vi nu indsat flere ressourcer på den pågældende restaurant i form af en ny leder, der vil være til stede på restauranten hele tiden,« siger hun og fortsætter:

»Vedkommende vil sikre, at restauranten foretager korrekt og grundig rengøring, som også lever op til Burger Kings egne standarder.«