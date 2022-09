Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nice starter uden Kasper Schmeichel i aftenens kamp mod FC Köln.

I stedet er det klubbens talentfulde andenmålmand, Marcin Bulka, der skal vogte det sydfranske bur.

Allerede tidligere på dagen varslede franske medier den med danske øjne kedelige nyhed, der desværre skriver sig ind i en noget sløj sæsonstart for vores landsholdsmålmand.

Siden skiftet fra Leicester har det langtfra været en dans på roser for den 35-årige keeper.

Kasper Schmeichel er blandt andet blevet kritiseret for at lave en fejl mod Marseille i Ligue 1, der førte til et mål. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Kasper Schmeichel er blandt andet blevet kritiseret for at lave en fejl mod Marseille i Ligue 1, der førte til et mål. Foto: ERIC GAILLARD

Danskeren har klart haft en ambition om at skifte til Nice for at være klubbens ubestridte førstemålmand, men siden skiftet i starten af august er kritikken haglet ned over Schmeichel.

Efter 11 år i Leicester skal målmanden med de 84 landskampe vænne sig til noget nyt, men problemet er ifølge flere franske medier, at danskeren kan frygte for sin plads i hierarkiet efter Bulkas fremragende præstationer i pokalkampene i sidste sæson.

Måske fortjener den 22-årige reserve en chance for at være klubbens foretrukne målvogter?

Klubbens træner, Lucien Favre, og resten af staben ønsker i hvert fald at belønne Bulka dels for at have arbejdet hårdt »og professionelt«, men også for de kampene i sidste sæson.

Favre har hverken udelukket, at den unge polak ville få chancen, eller en turnusordning mellem de to målmænd.

Tidligere har Bulkas agent Yvan Le Mée erkendt, at man var overrasket over ikke at få chancen som førstemålmand i denne sæson efter konkurrenten Walter Benitez forlod klubben.

»Det var en overraskelse, men man ved jo også bare med fodboldens historie, at alt kan ændre sig på en uge,« har Le Mée sagt om Schmeichels tilgang i sommer.

Selvom aftenens startplads mod Köln i Conference League formentlig ikke er et endeligt skift i hierarkiet mellem de to målmænd, er det ikke nogen god nyhed for Kasper Schmeichel.

Det er lige nu tvivlsomt, hvorvidt opgøret bliver spillet grundet voldsomme tilskueruroligheder op til kampen.

Du kan følge med i vores LIVE her.