Kaosset i FC Barcelona fortsætter i disse dage, hvor klubben stadig ikke har fået registreret deres fem nyindkøb – heriblandt den danske stjerne Andreas 'AC' Christensen.

Der er blot et par dage til starten på den nye La Liga-sæson, hvor klubben ikke har fået dem indregistreret på grund af deres kroniske økonomiske problemer. Det munder sig blandt andet ud i, at Barcelona ikke holder sig inden for den spanske lovgivning i forhold til størrelsesordenen af klublønninger i forhold til indtægter.

Nås det ikke at få 'AC' registreret inden, har han en særlig klausul i sin kontrakt, der gør, at han kan forlade klubben, afslørede ESPN onsdag.

Og nu har sagen taget en drejning, der kan give et hint om Andreas Christensens fremtid.

26-årige Andreas Christensen har nemlig ændret sit Instagram-profilbillede tilbage til et af ​​ham i en Chelsea-trøje, hvilket har udløst rygter om, at han kunne vende tilbage til Stamford Bridge.

Den danske landsholdsspiller har nemlig også slettet et opslag, der fortalte om skiftet til Barcelona, ​​hvilket kan være et hint om, 'AC' måske aldrig når at få en officiel kamp for klubben.

Ifølge danskerens kontrakten kan han smutte fra Barcelona gratis, hvis ikke han er registreret inden sæsonåbneren i La Liga på lørdag mod Rayo Vallecano. Et opgør, der spilles klokken 21 dansk tid.

Nyindkøbet Franck Kessié er endt i den helt samme situation som danskeren, mens de nyindkøbte stjerner Robert Lewandowski, Raphinha og Jules Koundé har ikke samme vilkår, da klubben betalte for at hente dem.

AC og Kessié var gratis, og derfor er virkeligheden en anden for de to.

ESPN skriver dog, at det højst sandsynligt ikke bliver tilfældet med et exit lige nu, da klubben teknisk set har ret til at registrere spillere indtil slutningen af august.