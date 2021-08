Jannik Vestergaard er fortid i Southampton.

På Instagram skriver den danske landsholdsspiller nemlig, at han efter tre år forlader klubben.

Vestergaard var torsdag til lægetjek i Leicester, og derfor har den 29-årige Premier League-spiller da også sendt en hilsen til de mange Southampton-fans, der har spekuleret i, om de nu mister deres forsvarsstjerne.

'Efter tre år er det nu tid til at forlade Southampton. Det har været en fornøjelse og en ære at dele banen og omklædningsrummet med en masse mennesker, jeg betragter som mine venner,' skriver han i opslaget og tilføjer:

Foto: Naomi Baker / POOL Vis mere Foto: Naomi Baker / POOL

'Mange tak til fansene, spillerne og hvert eneste medlem af staben. Det har været en rejse med op- og nedture, men jeg er vokset som spiller og som menneske, siden jeg kom hertil for tre år siden.'

Hverken Leicester eller Southampton har bekræftet, at klubskiftet er gennemført, men torsdag gav begge holds trænere udtryk for, at det blot var formaliteter, som manglede.

Flere engelske medier har i løbet af ugen skrevet, at prisen for den danske stjerne ligger i omegnen af 130 millioner kroner.

Med det forestående skifte til Leicester får Kasper Schmeichel, der netop er blevet gjort til anfører i klubben, nu en ny dansk legekammerat i det engelske.

Jannik Vestergaard kom til Southampton fra Borussia Mönchengladbach i 2018. Siden har han spillet 79 kampe for klubben.