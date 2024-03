En ret unik trøjesamling er stjålet.

Det danske agentfirma People in Sport har haft en grim oplevelse, for de har fået stjålet en samling med trøjer fra stort set samtlige fodbold-, håndbold- og ishockey-klubber i Danmark samt et par store udenlandske adresser, eksempelvis Manchester United.

Det er firmaets afdeling i Silkeborg, der har været udsat for indbruddet.

Nu giver de frit lejde til den eller de, der har haft for lange fingre.

»Vi har et håb og et ønske om, at trøjerne vil finde vej tilbage til vores kontor. Er du i besiddelse af trøjerne, vil vi gerne invitere dig inden for, til et unikt indblik i vores verden.«

»Vi aftaler blot at du havde brug for at låne en af vores mange trøjer til fodboldtrøjefredag. No hard feelings,« skriver de

People in Sport har klienter som landsholdsspilleren Jonas Wind, Benficas Casper Tengstedt og den tidligere Bundesliga-angriber Marcus Ingvartsen.