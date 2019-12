Wanda Nara er én af fodboldens mest kontroversielle spillerkoner.

Hun er gift med - og er agent for - den argentinske målmager Mauro Icardi, der inden denne sæson skiftede fra Inter til Paris Saint-Germain.

Og i Inter er han blevet erstattet af den belgiske tankforward Romelu Lukaku, som har scoret masser af mål siden ankomsten til Italien.

Men det imponerer ikke Wanda Nara, der hæfter sig ved, at Lukaku og Inter har floppet i Champions League.

»Det ville være rart også at se Lukaku i store kampe. Han har ikke scoret i Champions League, og han kom til at se resten af turnerningen på tv,« sagde Wanda Nara spydigt til Tiki Taka.

Hun har bidt mærke i, at Inter-fansene hylder Lukaku, der har scoret 14 mål i 22 Serie A-kampe. Og her føler hun, at fansene har glemt, hvor mange mål Icardi scorede.

»Vi skifter holdning uge efter uge. Lukaku blev kritiseret for Champions League, men nu bliver han lovprist som et fænomen,« siger hun og mener, at Inter-tilhængerne har været for hurtige til at glemme Icardi.

»Jeg er Inter-fan, men jeg kan ikke holde den manglende respekt ud. For vi taler om den tidligere 'nummer ni', og jeg har ret her. Jeg så en nummer ni, der scorede omkring 150 mål for Inter.«

Den 33-årige argentinske spillerkone var i øvrigt genstand for stor opmærksomhed, da hun i 2013 forlod angriberen Maxi Lopez til fordel for hans yngre holdkammerat Mauro Icardi.

