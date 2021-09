Manchester gik lørdag fuldstændig Ronaldo-amok.

For med den portugisiske verdensstjernes comeback hos 'De Røde Djævle' er store dele af byen lige nu på den anden ende.

Den 36-årige angriber trådte lørdag ud på banen på Old Trafford som Manchester United-spiller for første gang i 12 år.

Men den helt store velkomstfest blev dog kortvarigt forstyrret af en gammel sag, der på ny belaster Cristiano Ronaldo. Det skriver det engelske medie Daily Mail.

For kort efter starten på opgøret mod Newcastle fløj et fly henover Uniteds hjemmebane med et banner, der fik flere til at kigge op uden at vide, hvad det helt konkret betød.

'Tro på Kathryn Mayorga,' lød budskabet på banneret, og som er en besked, der henviser til den tidligere voldtægtssag, der involverer den portugisiske superstjerne. Banneret var i øvrigt arrangeret af gruppen Level Up.

»En af verdens mest berømte atleter er blevet anklaget for voldtægt, men der har været næsten universel tavshed omkring det,« siger Janey Starling, der er meddirektør i Level Up, om lørdagens demonstration.

Hele sagen går tilbage til 2009, hvor en kvinde ved navn Kathryn Mayorga anklagede Cristiano Ronaldo for at have voldtaget hende en aften i Las Vegas.

En sag, der blev efterforsket i adskillige år, inden politiet i 2019 droppede sagen, da 'påstanden ikke kunne bevises uden for enhver tvivl', lød det dengang.

Kathryn Mayorga har dog på ingen måde droppet sagen. For hun har nemlig et søgsmål kørende mod portugiseren, efter en dommer i Las Vegas afgjorde, at sagen skulle afgøres uden for retten.

Kvinden mener angiveligt, at Ronaldo stadig skylder hende en masse penge.

Penge udover dem, som hun ellers blev tildelt i 2010, da den Las Vegas-boende kvinde indgik i en tavshedsaftale med Ronaldo, som betalte 375.000 dollar (svarende til cirka 2,5 millioner kroner) til kvinden for ikke at tale om deres nat sammen i juni 2009.

Cristiano Ronaldo har tidligere erkendt, at han indgik den økonomiske aftale med Mayorga, der nu kræver mindst 200.000 dollar mere af fodboldspilleren (1,3 millioner kroner).

På trods af Mayorgas anklager om sammensværgelse, ærekrænkelse, kontraktbrud, tvang og svindel, fastholder Cristiano Ronaldo, at han og Kathryn Mayorga havde samleje den pågældende aften med fuldt samtykke af begge parter.

Lørdagens banner får dog næppe den portugisiske verdensstjerne til at ligge søvnløs, for comebacket hos Manchester United endte nemlig med den helt store fest for hans vedkommende.

Ronaldo blev noteret for hele to scoringer i opgøret mod Newcastle, som hjemmeholdet endte med at vinde 4-1.