Det kæmpemæssige Vejle-køb hænger i en tynd tråd.

Få dage efter B.T.s afsløring om den interesserede investor – Cagdas Cenyüreks – cv-fusk, er det kommet frem, at Divisionsforeningen nu afviser tysk-tyrkerens overtagelse af den traditionsrige klub fra Nørreskoven.

Det skriver Cagdas Cenyürek selv i en opsigtsvækkende pressemeddelelse, som B.T. er i besiddelse af.

Ifølge tysk-tyrkeren modtog han en mail onsdag 10. januar klokken 10.07 med den kontante melding:

»Baseret på de oplysninger, vi har modtaget indtil videre, vil licensen ikke blive tildelt, og den midlertidige kompensation vil ikke blive forlænget,« skriver Cenyürek blandt andet.

Det betyder, at han ikke må skrive kontrakter med spillere. I pressemeddelelsen afslører han også, at han havde tænkt sig at poste 375 millioner kroner i klubben.

Pengene er fordelt sådan her:

13,7 millioner euro – 102 millioner kroner – for 91 procent af aktierne i Vejle Boldklub.

6,3 millioner euro – 47 millioner kroner – til spillerkøb her og nu

5 millioner euro – 37,5 millioner kroner, til den kommende sæson.

I skrivende stund ser det altså ud til, at licensen ikke bliver tildelt.

Desuden skriver Cagdas Cenyürek, at der er noget »råddent i Vejle Boldklub.«

»I starten var alle glade for den nye ejer, fordi alle troede, at de nye ville være de samme, som de gamle. Komme to gange om året og aldrig være til stede,« skriver han og henviser dermed til den nuværende ejer, moldoviske Andrei Zolotko.

Han forklarer også, at han ikke forstår, hvordan en klub med en historie på 132 år kan have så stort underskud, som den har.

B.T. jagter en kommentar fra Vejle Boldklub.