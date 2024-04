Den kontroversielle spanske fodboldboss Luis Rubiales er blevet anholdt hjemme i Spanien. Han risikerer flere år i fængsel.

Det skriver spanske Marca.

Han undersøges blandt andet for pengehvidvaskning og korruption i forbindelse med det spanske fodboldforbunds aftale om at flytte den hjemlige Super Cup-finale til Saudi-Arabien.

Den 46-årige fodboldpolitiker er i forvejen tiltalt for seksuelt overgreb i forbindelse med det meget omtalte kys på den spanske fodboldstjerne Jennifer Hermoso efter VM-finalen forrige sommer.

Foto: Thomas Coex/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Coex/AFP/Ritzau Scanpix

Den afsatte fodboldpræsident er også anklaget for at have presset både landstræneren, Jennifer Hermoso og flere forbundsansatte til at støtte ham efter kysseskandalen.

Anklageren vil gå efter to og et halvt års fængsel til Rubiales.

For nylig ransagede spansk politi Det Spanske Fodboldforbunds (RFEF) hovedkvarter i en mulig sag om korruption.

Korruptionssagen handler om at højtstående folk i forbundet – deriblandt Rubiales – kan have fået penge under bordet for at placere den spanske Super Cup i Saudi-Arabien.