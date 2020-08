Gareth Bale skal ingen steder.

Den walisiske fodboldspiller vil være fint tilfreds med at være parkeret på sidelinjen i Real Madrid i de næste to år, hvilket svarer til den resterende kontraktperiode.

Sådan skriver Mirror på baggrund af kilder 'tæt på' Gareth Bale, der må siges at være ude i kulden i den spanske storklub. Og har været det længe.

Og der skulle være to tydelige grunde til fodboldspilleren nægter at forlade Real Madrid denne sommer, hvor træner Zinedine Zidane angiveligt ellers hellere end gerne vil sige adios.

Han er faldet godt til i Madrid med familien, der inkluderer hustru og tre børn. Her er også rige muligheder for at dyrke den sport, han bruger rigtigt meget tid på: Golf. Han får monstrøse 260 millioner kroner i årsløn, og det vil han sandsynligvis ikke kunne hæve andre steder.

En spiller og en træner på kant med hinanden, Gareth Bale og Zinedine Zidane. Foto: SUSANA VERA Vis mere En spiller og en træner på kant med hinanden, Gareth Bale og Zinedine Zidane. Foto: SUSANA VERA

Det ellers allerede kølige forhold mellem Gareth Bale og Zinedine Zidane skulle være brudt helt sammen efter sidste uges Champions League-returkamp mod Manchester City.

Her rejste Gareth Bale ikke med til England, og flere medier rapporterede, at han ikke gad, fordi han alligevel ikke ville få spilletid.

»Mange ting er blevet sagt. Der er et respektfuldt forhold mellem træner og spiller, men alt jeg vil sige er, at han foretrak ikke at spille. Resten er mellem mig og ham,« lød forklaringen ved den lejlighed fra Zinedine Zidane.

Det er da også mest waliserens opførsel uden for banen, der har vakt opsigt i de seneste uger og måneder. Som da han eksempelvis hev sit mundbind op over øjnene og lagde sig ned hen over flere sæder på tribunen under en kamp.

I denne sæson har Gareth Bale været med i startopstillingen 12 gange i La Liga og er blevet indskiftet fire gange. I alt er det blevet til 1.092 spilleminutter. I Champions League er statistikken lige så sølle med en startplads og to indskiftninger, i alt 117 minutter.

Det var langt fra sådan, det så ud til at ende, da spilleren kom til Real Madrid for syv år siden som en af verdens mest ombejlede stjerner.

Om to år vil Gareth Bale til gengæld være transferfri og 33 år. Og fremtiden vil ligge for hans fødder...