Præsidenten i FIFA hedder Gianni Infantino. Og han har truffet en meget kontroversiel beslutning.

Han har nemlig lejet et hus i Doha og flyttet hele familien til Qatar, hvor to af hans fire døtre nu går i skole. Det skriver Blick.

Det er til trods for, at Qatar har været i massiv modvind de seneste mange måneder, efter det kom frem, at over 6.500 arbejdere har mistet livet under opførelsen af otte nye stadioner til VM i fodbold.

Derudover er den kommende værtsnation kendt for at smide homoseksuelle i fængsel samt ikke at anerkende menneskerettigheder.

51-årige Gianni Infantino. Foto: IBRAHEEM AL OMARI Vis mere 51-årige Gianni Infantino. Foto: IBRAHEEM AL OMARI

Ifølge Blick har Gianni Infantino haft base i Doha siden oktober sidste år. Alligevel forsøger FIFA at nedtone historien ved at sige, at præsidenten vil fortsætte med at arbejde i Zürich i Schweiz, hvor fodboldorganisationen har hovedkvarter.

Det er dog meget tvivlsomt, om det holder vand. Flere personer fortæller således til mediet, at Gianni Infantino meget sjældent ses i Zürich, og det er noget, som irriterer rigtig mange.

Der har længe været rygter om, at præsidenten var flyttet til Qatar med sin familie, men FIFA har indtil nu benægtet, at rygterne skulle være sande.

Gianni Infantinos nye adresse er et tydeligt tegn på hans kærlighed til Qatar. Det mener rigtig mange mennesker. Hovedpersonen kalder det en unik mulighed.

»Forberedelsen og gennemførelsen af ​​fodbold-VM i Qatar er et projekt af enestående betydning for fodbold og FIFA såvel som for Qatar,« siger han og fortsætter:

»Det er en unik mulighed for at bringe mennesker og kulturer fra hele verden sammen gennem entusiasme for fodbold. For et fodbold-VM, der vil gå over i regionens og FIFAs historie, er selv den største indsats det værd.«

FIFA har tidligere skrevet i en pressemeddelse, at Gianni Infantino skal være regelmæssigt i Qatar den kommende tid for at hjælpe med at organisere turneringen. Det tvivler Blick dog på.

Mediet skriver således afsluttende, at fodboldorganisationen for nogle år siden besluttede, at det er generalsekretæren, som er ansvarlig for operationelle opgaver.